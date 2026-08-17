Pagos del Seguro Social llegan esta semana: ¿quiénes los reciben?

Millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán esta semana una nueva ronda de pagos correspondiente a agosto de 2026. La fecha exacta depende principalmente del día de nacimiento del beneficiario, aunque existen calendarios diferentes para algunos grupos.

De acuerdo con USA TODAY y el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA), el próximo depósito está programado para el miércoles 19 de agosto y corresponde a las personas nacidas entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

¿Quién recibe su pago el 19 de agosto?

El Seguro Social distribuye buena parte de sus beneficios mensuales los miércoles y divide a los beneficiarios en tres grupos de acuerdo con su fecha de nacimiento.

Quienes nacieron entre los días 1 y 10 de cualquier mes reciben normalmente su pago el segundo miércoles del mes.

Las personas nacidas entre el 11 y el 20 cobran el tercer miércoles, mientras que quienes cumplen años entre los días 21 y 31 de cualquier mes reciben sus beneficios el cuarto miércoles.

Por lo tanto, la ronda del miércoles 19 de agosto corresponde al segundo grupo, es decir, a los beneficiarios cuyo cumpleaños cae entre los días 11 y 20.

El calendario es diferente para las personas que comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997.

En esos casos, los pagos suelen realizarse el día 3 de cada mes, excepto cuando la fecha coincide con un fin de semana o feriado federal.

También existen reglas distintas para quienes reciben simultáneamente beneficios del Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Generalmente, estas personas reciben el SSI el primer día del mes y su beneficio del Seguro Social el día 3.

Qué pasó con el pago de SSI de agosto

Los beneficiarios de SSI no tuvieron que esperar hasta agosto para recibir el pago correspondiente a ese mes.

Normalmente, estos beneficios se entregan el primer día hábil de cada mes, pero el 1 de agosto de 2026 cayó en sábado.

Como consecuencia, la SSA adelantó el pago de agosto al viernes 31 de julio.

El resto del calendario de SSI para 2026 también presenta algunos ajustes.

El pago de septiembre está programado para el martes 1 de septiembre y el de octubre para el jueves 1 de octubre.

El beneficio correspondiente a noviembre llegará anticipadamente el viernes 30 de octubre, mientras que el de diciembre está previsto para el martes 1 de diciembre.

Finalmente, el pago correspondiente a enero de 2027 será enviado el jueves 31 de diciembre de 2026.

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