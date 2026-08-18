DT de Egipto, Hossam Hassan, hospitalizado tras desmayarse durante una pelea entre sus dos esposas en un bar

El controvertido director técnico de la selección de Egipto vuelve a ser noticia por un hecho insólito. Hossam Hassan tuvo que ser hospitalizado luego de desmayarse en medio de una pelea que protagonizaron sus dos esposas en un bar de un hotel de lujo ubicado en el complejo turístico de Marina (Porto Marina), en la costa norte del país.

El hecho ocurrió el pasado sábado por la noche, pero los videos e imágenes se han vuelto virales en las últimas horas. El incidente ocurrió después de que Hassan asistiera a un espectáculo musical junto a su segunda esposa, Dan Adam.

Ambos se encontraban en la cafetería del hotel cuando llegaron los hijos de su primera esposa, Howaida Al‑Gharabawi, con quien el entrenador también mantiene matrimonio.

Este país permite mantener dos matrimonios en simultáneo. De acuerdo con reportes, los jóvenes increparon al entrenador, lo tomaron de la silla e intentaron llevárselo.

Sin embargo, hubo resistencia y la tensión del altercado fue escalando hasta llegar a los gritos, golpes, tirones de cabello, objetos arrojados y hasta café caliente lanzado al rostro de Dan Adam.

Varias personas intentaron separar a las involucradas sin éxito, mientras Hassan quedó atrapado entre ambos grupos familiares, visiblemente afectado por la tensión del momento.

En medio del alboroto, el técnico se desplomó y perdió el conocimiento, lo que obligó al personal del hotel a llamar a emergencias.

¡ESCÁNDALO EN EGIPTO! El seleccionador egipcio Hossam Hassan termina hospitalizado tras pelea entre sus dos esposas



Un grave altercado personal sacudió a la Selección de Egipto. Las dos esposas del director técnico, Hossam Hassan, protagonizaron una violenta pelea durante una? pic.twitter.com/3a0I7zOcxJ — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) August 17, 2026

Hassan fue trasladado a una clínica de la zona, donde su estado fue reportado como estable. La policía acudió al lugar y tomó declaraciones, pero todas las partes retiraron los cargos horas después, evitando que el caso avanzara judicialmente.

Hossam Hassan fue uno de los entrenadores que más polémica generó en el Mundial 2026. ¿La razón? Su comportamiento contra el arbitraje durante los encuentros. En el polémico partido ante Argentina, el estratega estalló.

Hassan protagonizó un enfrentamiento verbal con miembros del cuerpo técnico rival y terminó denunciando un supuesto trato desigual de los árbitros hacia su selección.

También acusó públicamente a la organización del Mundial de aplicar “doble vara” en decisiones disciplinarias, insinuando que algunas estrellas recibían indulgencias que Egipto no tenía.

El director técnico de la selección de Egipto, Hossam Hassan, celebró ondeando una bandera de Palestina sobre el terreno de juego tras vencer a Australia y clasificar a los octavos de final del Mundial.

El entrenador dedicó el histórico triunfo a Palestina, nación que se encuentra en medio de un conflicto bélico con Israel. Este gesto no fue sancionado por la FIFA por no contener consignas políticas explícitas, a pesar de la controversia que generó.



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