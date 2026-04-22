Lo que recomiendan hacer si ves una rata entrar a tu edificio en Nueva York
Qué hacer si ves una rata entrar a tu edificio en Nueva York: recomendaciones oficiales, riesgos sanitarios y pasos clave para actuar rápido
En Nueva York -y en muchas otras ciudades del país-, convivir con ratas no es un tema menor ni una rareza urbana. Es una preocupación sanitaria real. Subtes, veredas, patios internos, sótanos y edificios antiguos crean condiciones ideales para que estos roedores encuentren refugio, comida y acceso a viviendas. Por eso, cuando alguien ve una rata entrar a su edificio, la reacción más común es el asco o el susto. Pero lo importante no es gritar ni correr detrás del animal: es actuar bien en las horas siguientes.
Las autoridades de salud de la ciudad y especialistas en control de plagas coinciden en algo básico: si una rata logró entrar, probablemente no fue casualidad. Encontró una abertura, detectó alimento o halló un entorno favorable. Eso significa que el problema no siempre es “la rata”, sino el acceso que tiene al edificio.
Lo primero que recomiendan hacer
La indicación principal es no intentar capturarla con las manos ni arrinconarla. Una rata asustada puede morder y escapar hacia zonas más difíciles de controlar.
También conviene evitar acercarse demasiado o dejar mascotas sueltas en pasillos, patios o áreas comunes donde fue vista.
El New York City Department of Health and Mental Hygiene sostiene que la prevención depende sobre todo de cortar acceso a alimento, agua y refugio.
Lo más útil en ese momento es:
- Identificar por dónde entró o hacia dónde fue.
- Anotar hora y lugar exacto del avistamiento.
- Sacar una foto o video si puede hacerse con seguridad.
- Avisar de inmediato al encargado, administrador o superintendente del edificio.
En Nueva York, el enfoque oficial insiste en eliminar las condiciones que permiten su presencia. Eso incluye bolsas de basura mal cerradas, restos de comida en patios o pasillos, puertas que no cierran bien,agujeros en paredes, sótanos o cañerías y acumulación de objetos viejos donde puedan esconderse.
Puedes ver: Conozca a los peores propietarios de Nueva York
Por qué importa actuar rápido
Las ratas pueden dañar cables, contaminar superficies con orina o heces y transportar bacterias y parásitos. Los Centers for Disease Control and Prevention recuerdan que los roedores pueden transmitir enfermedades directa o indirectamente, además de empeorar condiciones de higiene en viviendas.
Ver una sola no garantiza una infestación, pero sí puede ser señal de actividad cercana.
Qué puede hacer un inquilino dentro de su departamento
Aunque la rata se haya visto en áreas comunes, conviene reforzar medidas dentro de casa:
- Guardar alimentos en recipientes cerrados.
- No dejar comida de mascotas durante la noche.
- Tapar grietas pequeñas debajo de la pileta o detrás de electrodomésticos.
- Bajar la basura con frecuencia.
- Revisar balcones, ventanas bajas y conductos.
Cuándo conviene denunciar
Si el edificio no responde o el problema se repite, los residentes pueden reportar condiciones insalubres a través del sistema municipal 311 New York City, que canaliza reclamos por plagas, basura y mantenimiento urbano.
En una ciudad densa, con millones de personas y miles de edificios antiguos, las ratas no desaparecen por completo. Pero sí pueden controlarse. Ver una entrar al edificio no siempre significa crisis, aunque sí una advertencia clara: algo en ese entorno les está resultando demasiado cómodo.
Seguir leyendo:
Frío extremo podría reducir la población de ratas en Nueva York: expertos prevén menos roedores esta primavera
Motivos legales de desalojo en NYC
Retiran miles de melones en Nueva York y 3 estados por riesgo de salmonella