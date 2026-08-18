Chipotle celebra el regreso a clases este jueves 20 de agosto con una nueva promoción 2×1 en platos principales desde las 3:00 p.m. hasta la hora de cierre en todos sus restaurantes para quienes vistan ropa o accesorios escolares.

Se trata de la más reciente oferta de Chipotle válida en restaurantes participantes de EE.UU., la cual viene acompañada de los “Chipotle Sundays”: tres fines de semana de promociones.

Un impulso económico y delicioso para arrancar la rutina con energía

La vicepresidenta sénior de marketing de marca de Chipotle, Stephanie Perdue, explica que esta nueva campaña tiene como objetivo hacer que el regreso a las rutinas sea un poco más llevadero. “Ya sea que representes a tu escuela o te relajes con Chipotle un domingo, estas ofertas buscan conectar con nuestros clientes en los momentos importantes para ellos con comida de verdad y una excelente relación calidad-precio”, agrega.

Chipotle Sundays: tres fines de semana de sabores al doble

Disfruta de la oferta Chipotle Sundays pidiendo a través de la aplicación o del sitio web oficial. Crédito: Chipotle | Cortesía

Durante tres domingos (23 y 30 de agosto, y 6 de septiembre), la oferta Chipotle Sundays estará regalando un plato principal sin costo adicional a los clientes que pidan dos o más platos principales después de las 3:00 p.m. a través de la aplicación o el sitio web.

Guía paso a paso para reclamar tu beneficio 2×1

Los platos principales de Chipotle se suman a la promoción 2×1 para celebrar el regreso a clases. Crédito: Chipotle | Cortesía

Ingresa a la aplicación o página web oficial.

o página web oficial. Realiza el pedido de dos o más platos principales .

de dos o más . Aplica el código SUNDAYS al finalizar para recibir tu plato principal gratis.

Recompensas universitarias y compromiso con la alimentación consciente

Chipotle ofrece otro incentivo para los estudiantes con su programa Chipotle U Rewards, el cual otorga a los estudiantes universitarios puntos adicionales y beneficios exclusivos por sus compras.

Participar es muy sencillo: solo debes estar registrado para acumular puntos y obtener recompensas.

Además de las promociones y ofertas que Chipotle lanza periódicamente, mantienen un compromiso constante por ofrecer comida auténtica y saludable, utilizando ingredientes naturales y sostenibles. Esta es una política que aplica en sus más de 4,200 restaurantes en varios países.

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