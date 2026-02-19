“2026 Bowls for Goals”: Chipotle ofrece comida gratis para los fanáticos del hockey de EE.UU.

Chipotle regalará comida gratis que incluye burritos, bowls, ensaladas, quesadillas y más con su nueva promoción “2026 Bowls for Goals”. Esta iniciativa está activa desde el 13 de febrero de 2026 y se extiende durante las rondas eliminatorias de los torneos internacionales de hockey masculino y femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Participar es muy sencillo; solo debes seguir la cuenta @usahockey en X (Twitter). Por cada gol que anoten los equipos nacionales de EE.UU. (USMHT o USWHT) —hasta un máximo de 5 goles por partido—, la cuenta publicará una palabra clave única.

Disfruta de una ensalada fresca de Chipotle totalmente gratis apoyando a la selección de hockey de EE. UU. en este 2026. Crédito: Shutterstock

Para obtener el beneficio, los participantes deben seguir estos pasos:

Identificar la palabra clave en el post de @usahockey. Enviar dicha palabra por mensaje de texto al código corto 888222. Los primeros 5,000 participantes, por cada gol que envíen el texto correctamente, recibirán un código para un plato principal gratis (burrito, bowl, orden de tacos, quesadilla o ensalada).

Límites y restricciones de la promoción

El sitio oficial de Chipotle es claro con los términos de la promoción, indicando las siguientes condiciones:

Límite: Un código por número de teléfono por cada juego.

Un código por número de teléfono por cada juego. Sin compra mínima: No es necesaria ninguna compra para participar.

No es necesaria ninguna compra para participar. Vencimiento: Los códigos de comida gratis vencen el 31 de marzo de 2026 .

Los códigos de vencen el . Elegibilidad: Abierto solo para residentes legales de los 50 estados de EE.UU. y Washington D.C., mayores de 13 años.

Abierto solo para residentes legales de los 50 estados de EE.UU. y Washington D.C., mayores de 13 años. Canje: Los códigos solo son válidos para pedidos realizados a través de la App de Chipotle o su sitio web oficial ( Chipotle.com ).

Los códigos solo son válidos para pedidos realizados a través de la o su sitio web oficial ( ). Reglas del juego: Los goles en prórroga o muerte súbita sí cuentan; sin embargo, los goles en tanda de penaltis quedan fuera de la promoción.

Consejos para ganar: La velocidad es clave

Si deseas participar, ten en cuenta que la rapidez es fundamental. Con un límite de 5,000 códigos por gol en un país con millones de fans, estos premios suelen agotarse en cuestión de segundos tras el tuit.

La infraestructura de mensajería de texto suele ser más rápida que las notificaciones de las apps, así que tener el teclado listo es la mejor estrategia. Es vital estar atentos a las fechas y horarios de los próximos partidos:

Femenino (Final por el oro): 19 de febrero – 13:10 ET.

19 de febrero – 13:10 ET. Masculino (Semifinal): 20 de febrero – 15:10 ET.

20 de febrero – 15:10 ET. Masculino (medalla de bronce): 21 de febrero – 14:10 ET.

21 de febrero – 14:10 ET. Masculino (Final por el oro): 22 de febrero – 08:10 ET.

Puck in the net first! Free Chipotle dropping now 🥅🌯 Text PWVER7771 to 888222



5,000 codes avail. 50 US & DC, 13+. 1/number. Stnrd text and data rates may apply. Terms: https://t.co/Q5z58z3LXU https://t.co/Jz1Z5FCLrO — USA Hockey (@usahockey) February 13, 2026

