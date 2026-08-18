Recall nacional de granola vendida por Amazon por riesgo de Salmonella

Una granola vendida en todo Estados Unidos a través de Amazon y pedidos por correo fue retirada del mercado por un posible riesgo de contaminación con Salmonella, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA).

El producto afectado es Lacnola Lactation Granola, de The Hampton Grocer, vendido en bolsas rosadas de 8 onzas. La compañía inició el recall después de que un proveedor le notificara que una mezcla de ingredientes utilizada en su elaboración contenía un componente relacionado con una muestra positiva de Salmonella.

Hasta el momento, no se reportaron enfermedades asociadas con esta granola.

Qué producto fue retirado

El recall afecta bolsas de Lacnola Lactation Granola de 8 oz, identificadas con el UPC 850035324554. Los lotes involucrados son:

HGLC-102125, con vencimiento 21OCT2026.

HGLC-021326, con vencimiento 13FEB2027.

Los códigos de lote y las fechas de vencimiento aparecen impresos en negro en la parte posterior superior izquierda de las bolsas. La empresa aclaró que ningún otro producto de The Hampton Grocer está incluido actualmente en este retiro.

Puedes ver: FDA eleva a Clase I el retiro de 19 millones de huevos por brote de salmonela en EE.UU.

Dónde se vendió la granola

El producto fue distribuido a nivel nacional mediante pedidos realizados en el sitio web de The Hampton Grocer y por Amazon entre el 21 de octubre de 2025 y el 12 de agosto de 2026. Amazon también incluyó el recall en su sección de alertas de seguridad de productos.

Esto significa que consumidores de distintos estados podrían tener todavía alguna de las bolsas afectadas almacenadas en sus hogares.

Por qué existe riesgo de Salmonella

The Hampton Grocer informó que fue notificada por su proveedor de ingredientes, Food to Live, después de que una muestra de su mezcla Organic SuperGreens Powder Mix diera positivo para Salmonella. Esa mezcla contiene moringa orgánica, un ingrediente que también se utilizó en los lotes de Lacnola incluidos en el retiro.

Sin embargo, hay una precisión importante: ni el producto terminado Lacnola ni la moringa específica utilizada para elaborar esos lotes han dado positivo hasta ahora. La empresa inició el recall de manera preventiva y suspendió la producción mientras continúa la investigación.

Qué síntomas puede causar la Salmonella

La FDA advierte que la Salmonella puede provocar infecciones graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

En personas sanas, los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, diarrea —que en ocasiones puede contener sangre—, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En casos poco frecuentes, la bacteria puede alcanzar el torrente sanguíneo y causar complicaciones más graves.

Qué hacer si compraste la granola retirada

La recomendación de la compañía es no consumir el producto afectado. Los consumidores deben desecharlo y ponerse en contacto con el establecimiento donde lo compraron para solicitar un reembolso completo. La empresa también habilitó el teléfono 201-820-8789, disponible de martes a jueves entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., hora del Este.

La FDA publicó inicialmente el aviso el 14 de agosto y lo actualizó el 18 de agosto de 2026 para identificar al proveedor del ingrediente y agregar detalles sobre el recall relacionado.

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