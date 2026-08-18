Dreyer’s retira paletas de fruta Outshine por riesgo de contaminación con vidrio

Dreyer’s Grand Ice Cream, Inc. anunció el retiro voluntario de cinco sabores de las paletas de fruta Outshine por posible contaminación con vidrio.

Esta decisión, difundida a través de un comunicado de prensa, busca actuar como una medida preventiva para garantizar la seguridad de los consumidores.

La alerta abarca cinco sabores específicos: fresa, sandía, uva, mandarina y cereza negra, todos en su presentación de paquetes de 6 unidades de 2.5 onzas (70 gramos).

¿Cómo identificar las paletas afectadas?

Para verificar si tienes uno de estos productos en casa, revisa los siguientes códigos de identificación:

Paleta de fresa: UPC 041548610047, con códigos de lote como LLA616903, LLA617003, LLA617103, entre otros.

UPC 041548610047, con códigos de lote como LLA616903, LLA617003, LLA617103, entre otros. Paleta de uva: UPC 041548244044, con códigos de lote como LLA616803, LLA619703, LLA620103, entre otros.

UPC 041548244044, con códigos de lote como LLA616803, LLA619703, LLA620103, entre otros. Paleta de sandía: UPC 041548413624, con códigos de lote como LLA616103, LLA617603, LLA618103, LLA619003, entre otros.

UPC 041548413624, con códigos de lote como LLA616103, LLA617603, LLA618103, LLA619003, entre otros. Paleta de mandarina: UPC 041548612041, con códigos de lote LLA619603 y LLA620103.

Revisa el código UPC y el lote en la parte posterior del paquete para verificar si tu producto está afectado. Crédito: Outshine | Cortesía

Crédito: Outshine | Cortesía

Crédito: Outshine | Cortesía

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Crédito: Outshine | Cortesía

¿Qué hacer si compraste el producto?

Un dato clave en materia de retiro de alimentos es revisar si el código de lote coincide con el empaque que adquiriste. De ser así, evita consumirlo, descártalo o llévalo a la tienda donde lo compraste para solicitar tu reembolso.

Si bien hasta el momento no se han reportado lesiones ni enfermedades vinculadas a este incidente, la marca exhorta a los consumidores a estar atentos a la información del retiro. Asimismo, ratifican su compromiso con los estándares de calidad y seguridad alimentaria.

En caso de cualquier duda o inquietud, te puedes comunicar directamente con Dreyer’s Grand Ice Cream a través del correo electrónico: dreyers@casupport.com. Desde la marca hacen énfasis en que ningún otro producto o variedad de Outshine se verá afectado; la medida aplica únicamente a los cinco sabores mencionados en su caja de 6 unidades.

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