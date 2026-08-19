Aparece una ballena muerta en playa de Nueva Jersey

Una escena inusual llamó la atención en una de las playas de Nueva Jersey: una ballena muerta apareció en la costa de Barnegat Light, en Long Beach Island, mientras especialistas investigan las posibles causas de su fallecimiento y preparan el retiro del enorme ejemplar.

De acuerdo con información de ABC 6, el animal había sido detectado inicialmente en el océano, a aproximadamente 1.5 millas de la costa, antes de que las corrientes lo acercaran a tierra. Un navegante avisó el domingo al Marine Mammal Stranding Center, organización que atiende casos de mamíferos marinos varados en las costas de la región.

Para el lunes por la mañana, el cadáver ya había llegado a la playa. Durante la tarde, autoridades observaron cómo la carcasa se desplazaba con el oleaje en la zona de la calle 11, al norte de la isla, cerca de un espigón.

Los primeros indicios apuntan a que se trata de una ballena de aleta hembra, aunque los expertos deberán realizar una evaluación más detallada para confirmar la especie y obtener información que permita determinar qué ocurrió antes de su muerte.

El cadáver está en avanzado estado de descomposición

De acuerdo con PIX 11 News, uno de los principales obstáculos para los investigadores es el estado en que fue encontrado el animal. Según las autoridades, la carcasa presenta una descomposición avanzada y también ha sido afectada por otros animales que se alimentaron de sus restos.

La acción del mar también ha provocado que algunas partes del cuerpo comiencen a desprenderse y fragmentarse entre las olas. Por ese motivo, los especialistas solicitaron a quienes visiten la zona que no se acerquen al cadáver y, sobre todo, que no intenten manipularlo.

La advertencia tiene un doble propósito. Por un lado, busca evitar que los visitantes entren en contacto con restos biológicos potencialmente peligrosos. Por otro lado, pretende preservar cualquier evidencia que pueda ayudar a los especialistas a establecer las circunstancias de la muerte.

El Marine Mammal Stranding Center pidió que cualquier persona que encuentre fragmentos de la ballena en la costa los reporte inmediatamente, en lugar de recogerlos o llevárselos como recuerdo.

La organización mantiene habilitada su línea de atención, el (609) 266-0538, para recibir reportes relacionados con el animal o con posibles restos que aparezcan en otros puntos de Long Beach Island.

Preparan el retiro y análisis de la ballena

Mientras el oleaje continúa afectando la carcasa, un representante del centro trabaja junto con los equipos de emergencia para establecer cómo recuperar el cuerpo, examinarlo y decidir cuál será el método adecuado para su disposición final.

Estos procedimientos pueden ser complejos debido al tamaño y al peso de una ballena, especialmente cuando el cadáver permanece parcialmente expuesto al oleaje y comienza a fragmentarse. La prioridad de las autoridades es coordinar la operación sin poner en riesgo a los trabajadores ni a las personas que se encuentren en la playa.

Por ahora, no se ha informado públicamente cuál fue la causa de muerte. El avanzado deterioro del cuerpo podría dificultar la identificación de lesiones o enfermedades, aunque el análisis de los restos podría aportar información útil para los investigadores.

Los varamientos de grandes mamíferos marinos despiertan especial interés entre científicos y autoridades ambientales porque pueden estar relacionados con distintos factores, desde enfermedades y lesiones hasta interacciones con embarcaciones, contaminación, disponibilidad de alimento u otras condiciones del ecosistema. Sin embargo, ninguna causa ha sido confirmada en este caso.

La presencia de la ballena también ha generado preocupación entre residentes y visitantes de Barnegat Light, una comunidad costera conocida por sus playas y actividad marítima. Las autoridades insisten en que la curiosidad no debe convertirse en un acercamiento al animal.

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