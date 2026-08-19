Camión derramó 3,000 galones de gasolina tras volcarse cerca de aeropuerto JFK en Queens, Nueva York

Un camión cisterna se volcó esta mañana en una calle en Queens cerca del aeropuerto JFK -el principal de Nueva York-, derramando 3,000 galones (11,300 litros) de combustible.

Las autoridades informaron que el conductor chocó contra un poste de servicios públicos, lo que provocó el vuelco del camión articulado. No se ha informado sobre heridos ni la causa de la colisión contra el poste.

Todos los carriles de Rockaway Turnpike, entre las intersecciones de Peninsula Boulevard y Brookville Boulevard, permanecen cerrados en ambos sentidos. Se recomienda evitar el área. Más de 70 bomberos y personal de servicios de emergencia fueron movilizados a la intersección de Meyer Avenue y Rockaway Boulevard. Al momento el camión de gran tamaño yace volcado de costado, rodeado de espuma blanca, después de que los bomberos rociaran la zona, describió CBS News.

Tanto el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) como el Departamento de Bomberos del conado Nassau (Long Island) acudieron a Rockaway Boulevard, en Rosedale, alrededor de las 10:30 a.m., indicó ABC News.

En un caso similar, en mayo un conductor falleció y otra persona resultó herida después de que su vehículo impactara un camión que transportaba más de 8,000 galones (30,200 litros) de combustible en una autopista en Edison, Nueva Jersey.

Previamente, 2024 un camión cisterna que transportaba 8,500 galones (32,000 litros) de gasolina estalló en llamas en un choque de tres vehículos en la Interestatal 95 en el suroeste de Connecticut, cerrando la principal carretera norte-sur de la costa este del país y provocando grandes embotellamientos. Ese choque recordó el mortal accidente de junio de 2023 en Filadelfia a lo largo de la I-95 cuando un camión con remolque que transportaba gasolina perdió el control y se incendió, destruyendo una sección de la carretera.

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