Comisionado de la NFL Roger Goodell: “En algún momento, habrá equipos de la NFL fuera de EE.UU.”

Cada temporada, la NFL avanza con su plan de extensión internacional, jugando partidos en varios países repartidos por Europa, Norteamérica y Latinoamérica. En medio de esta expansión, el comisionado Roger Goodell afirmó que la National Football League tendrá franquicias fuera de Estados Unidos de forma permanente.

En una entrevista para el medio alemán RTL/ntv Goodell aseguró que la expansión de la NFL llegará para quedarse en terceros países. “En algún momento, habrá equipos de la NFL fuera de EE. UU.”, dijo Goodell al exjugador de la NFL Markus Kuhn durante la entrevista.

“No tengo ninguna duda de que esto sucederá algún día”, añadió.

Super Bowl fuera de Estados Unidos

Aunque el vicepresidente ejecutivo de negocios de clubes, asuntos internacionales y eventos de la NFL, Peter O’Reilly, declaró semanas atrás que realizar un Super Bowl fuera no era una prioridad inmediata.

Sin embargo, Goodell comentó a RTL/ntv que, si la NFL contara con un equipo establecido permanentemente en una ciudad internacional, dicha sede podría albergar potencialmente un Super Bowl.

“Sin duda existen ciudades internacionales que podrían acoger un evento así”, aseguró Goodell. “Pero primero nos gustaría ver un equipo de la NFL en una de esas ciudades”, añadió.

A principios de este año, la NFL aprobó la celebración de hasta 10 partidos fuera de Estados Unidos. En 2025, fueron ocho encuentros internacionales.

El calendario de la liga para 2026 contempla nueve partidos internacionales, de los cuales ocho son organizados directamente por la NFL. El otro encuentro se jugará en Londres tras un acuerdo entre Jacksonville Jaguars y el estadio de Wembley.

Las sedes anfitrionas de este año son Melbourne (Australia), Río de Janeiro, Londres (tres partidos), París, Madrid, Múnich y Ciudad de México.



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