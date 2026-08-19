Dos ciclistas mueren en un día en Nueva York y ambos conductores huyeron: sigue racha trágica

Dos pedalistas murieron ayer tras ser arrollados con horas de separación en Brooklyn y El Bronx, y ambos conductores huyeron y siguen prófugos.

El primer siniestro sucedió alrededor de las 5:50 a. m. del martes, cuando Paulina Pec, mujer de 29 años que circulaba en bicicleta, murió tras ser atropellada por el conductor de una camioneta pick up en Brooklyn; el conductor no se detuvo, informó la Policía de Nueva York.

La víctima se dirigía hacia el oeste por Jamaica Av, justo frente al cementerio Cypress Hills, cuando fue embestida por una camioneta blanca que circulaba en la misma dirección. Tras el impacto, la mujer cayó bajo las ruedas del vehículo, señalaron defensores del ciclismo.

Los servicios de emergencia la trasladaron desde el lugar del accidente hasta el Hospital Universitario Brookdale, pero no fue posible salvarle la vida. La víctima llevaba casco en el momento del accidente, acotó Daily News.

El conductor fue visto por última vez dirigiéndose hacia el norte por Cypress Hills St y aún no ha sido detenido. Defensores del ciclismo señalaron que no existen carriles de bicicleta en Jamaica Av. Hace apenas tres meses, un hombre que conducía un patinete eléctrico falleció en esa misma intersección.

Horas más tarde, sucedió la 2da tragedia, cuando Angelo Camero, de 51 años, fue impactado por el conductor de un lujoso BMW que circulaba a exceso de velocidad y causó un violento choque en cadena que dejó además otra persona herida y varios vehículos dañados, en El Bronx.

Los familiares dijeron que Camero era un mecánico que regresaba a casa del trabajo en bicicleta cuando fue atropellado fatalmente alrededor de las 9:30 p.m. del martes, dejando cinco huérfanos, destacó ABC News.

NYPD indicó que el conductor de un BMW negro chocó contra dos vehículos vacíos antes de impactar contra un Hyundai Sonata y el pedalista en Bruckner Boulevard, en el barrio Longwood. Seguidamente abandonó su vehículo y subió a otro automóvil al huir de la zona.

La fuerza del impacto empujó al Hyundai contra otro vehículo, provocando un choque múltiple que dejó escombros esparcidos por la calzada. Camero fue trasladado de urgencia al hospital, pero no pudieron salvar su vida. El conductor del Hyundai Sonata también fue hospitalizado y se encuentra en condición estable.

“Ayer unos conductores mataron a dos neoyorquinos simplemente por atreverse a ir al trabajo o regresar en bicicleta. Nos negamos a mirar hacia otro lado mientras nuestros vecinos, amigos y familiares mueren en calles peligrosas (…) Necesitamos implementar por fin infraestructura de seguridad vial antes de que un neoyorquino pierda la vida, no después”, declaró hoy Ben Furnas, director ejecutivo de la organización Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en ninguno de estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A principios de este mes un ecuatoriano fue extraditado y acusado de haber huido tras arrollar fatalmente a un paisano arrollado en Queens en enero. Otra víctima quedó en estado vegetativo.

Según un nuevo estudio publicado por la Fundación AAA (Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) para la Seguridad Vial, los choques donde conductores huyen de la escena representaron el 15% de todas las colisiones en 2023, el porcentaje más alto registrado en cualquier año reciente. A nivel regional, en Nueva York y Connecticut más del 8% de los decesos por colisiones de tráfico entre 2017 y 2023 fueron resultado de choques con fuga. En Nueva Jersey la cifra fue un poco superior: 8.5%.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.