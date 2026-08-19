Kids’ Night on Broadway 2026 ya está aquí: fecha, obras y cómo participar

Si quieres que un niño conozca Broadway por primera vez, el martes 25 de agosto puede ser una fecha perfecta para hacerlo. Kids’ Night on Broadway regresará a Nueva York con 21 producciones participantes y una promoción pensada para que los menores de 18 años disfruten de una función acompañados por un adulto.

La dinámica es sencilla, aunque conviene tener claro un detalle importante. El menor puede asistir sin costo adicional cuando vaya acompañado de un adulto que compre una entrada al precio completo.

En la práctica, los boletos se adquieren por pares y la promoción representa un 50% de descuento por cada entrada al comprar dos localidades. No se añaden boletos gratuitos adicionales al pedido y todos los asistentes deben contar con una entrada.

Las localidades todavía no están disponibles para compra. Para enterarte primero de la fecha de venta, puedes registrarte en el Club de Fans de Broadway en KidsNightonBroadway.com. La inscripción es gratuita, pero debes tener al menos 13 años para formar parte del club.

21 espectáculos y actividades para toda la familia

La cartelera reúne títulos muy conocidos y producciones recientes. Entre las obras participantes estarán “Aladdín”, “& Juliet”, “Buena Vista Social Club”, “Chicago”, “El gran Gatsby”, “Hadestown”, “Harry Potter y el niño maldito”, “Just In Time”, “El rey león”, “Los chicos perdidos”, “Tal vez un final feliz”, “MJ”, “Operation Mincemeat: A New Musical”, “The Outsiders”, “Paranormal Activity”, “Schmigadoon!”, “SIX: The Musical”, “Stranger Things: The First Shadow”, “Titaníque”, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)” y “Wicked”.

Hay una excepción en el calendario. Las funciones de “El gran Gatsby” y “SIX: The Musical” serán el miércoles 26 de agosto, un día después de la fecha principal del programa.

Además de entrar al teatro, las familias encontrarán actividades especiales dentro de los recintos, como charlas con artistas, sesiones para cantar juntos, proyectos creativos y libros de actividades de Kids’ Night on Broadway.

La experiencia también puede extenderse fuera de los escenarios. 15 restaurantes del Distrito de los Teatros, junto con el Museo de Broadway y Top of the Rock, ofrecerán beneficios exclusivos para quienes tengan boletos del programa el 25 de agosto. Algunos restaurantes, incluso, ofrecerán comida gratuita para niños al comprar un plato principal para adultos.

Familias podrán disfrutar de funciones, actividades y beneficios especiales en el Distrito de los Teatros. Crédito: The Broadway League | Cortesía

Entre los establecimientos participantes están Applebee’s de las calles 42 y 50, Bar Mexicana, Carmine’s Italian Restaurant Times Square, Churrascaria Plataforma, Ellen’s Stardust Diner, Hard Rock Café, Havana Central, Le Rivage, Mermaid Oyster Bar, Playwright Celtic Pub, Playwright Tavern, P.S. Kitchen, Schnipper’s y Virgil’s Real Barbecue.

Jason Laks, presidente de The Broadway League, destacó el valor familiar de la iniciativa: “Kids’ Night on Broadway es una de nuestras tradiciones favoritas porque les da a las familias la oportunidad de vivir juntas la emoción del teatro en vivo”. También añadió: “Ya sea el primer espectáculo de Broadway de un niño o el último capítulo de un creciente amor por el teatro, Kids’ Night on Broadway crea recuerdos que duran toda la vida”.

La organización recomienda revisar la clasificación por edades de cada producción antes de comprar. La programación puede estar sujeta a cambios.

El programa nació en 1996 y, desde entonces, más de 386,000 boletos han ayudado a miles de familias a acercarse al teatro. Kids’ Night on Broadway se realiza además durante todo el año en distintas ciudades de Estados Unidos, con espectáculos y recintos que varían según cada localidad. La iniciativa cuenta con el patrocinio de The New York Times.

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