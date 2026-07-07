Crisis educativa en NYC: 43% de estudiantes en escuelas de bajo rendimiento

La educación pública de la ciudad de Nueva York vuelve al centro del debate tras la publicación de un informe que asegura que miles de estudiantes continúan asistiendo a escuelas con resultados académicos deficientes. El análisis, elaborado por la red de escuelas chárter Success Academy, concluye que cerca del 43% de los alumnos del sistema público estudian en planteles donde menos de la mitad de los estudiantes logra aprobar los exámenes estatales de matemáticas, lectura o ambas materias.

El documento, titulado “By Any Honest Measure”, revisó los resultados de las pruebas estatales correspondientes a 2025 y encontró que 906 escuelas públicas presentan un desempeño considerado insuficiente bajo ese criterio. En total, el sistema escolar de la ciudad atiende aproximadamente a 912,000 estudiantes, por lo que el informe estima que alrededor de 4 de cada 10 alumnos asisten a escuelas con bajos niveles de rendimiento académico.

Más de 500 escuelas reprobaron en matemáticas y lectura

Según el reporte, la situación es todavía más preocupante en 503 escuelas, donde la mayoría de los estudiantes no alcanzó los niveles mínimos tanto en matemáticas como en lectura. Además, aproximadamente un tercio de los planteles identificados ha permanecido en listas estatales de supervisión o rendición de cuentas desde 2012, mientras que algunos acumulan décadas con resultados insatisfactorios.

Success Academy sostiene que el problema no responde únicamente al desempeño escolar, sino también a políticas públicas que, en su opinión, han permitido que esta situación continúe sin cambios significativos. El informe afirma que el bajo rendimiento se ha “normalizado” y que las autoridades educativas no han implementado mecanismos suficientes para corregirlo.

La directora ejecutiva de Success Academy, Eva Moskowitz, calificó el estudio como la revisión más amplia realizada hasta ahora sobre escuelas públicas de bajo desempeño en la ciudad y aseguró que los datos muestran una crisis educativa que requiere reformas estructurales.

Casi la mitad de los estudiantes de NYC de escuelas públicas carecen de habilidades matemáticas y de lectura. (Foto: Carolyn Thompson/AP)

El informe cuestiona el uso de recursos y la evaluación escolar

El New York Post recalcó que el documento también pone el foco en el gasto educativo. De acuerdo con sus cálculos, Nueva York destinó alrededor de $40,000 millones de dólares a educación pública durante 2024, lo que representa un gasto promedio superior a $36,000 por estudiante, aproximadamente el doble del promedio nacional.

Pese a esa inversión, el informe sostiene que muchas escuelas con resultados deficientes continúan recibiendo mayores recursos económicos incluso cuando su matrícula disminuye. Asimismo, señala que existen cientos de escuelas con baja inscripción que siguen operando con financiamiento prácticamente intacto.

Los autores también cuestionan el sistema de calificaciones aplicado a los estudiantes. Explican que las notas escolares consideran factores como asistencia, participación y esfuerzo, pero no incorporan directamente los resultados obtenidos en los exámenes estandarizados estatales. Esa política, afirman, permite que numerosos alumnos sean promovidos de grado pese a presentar dificultades importantes en lectura y matemáticas.

Otro de los puntos criticados es el sistema de evaluación docente. El informe sostiene que las políticas estatales impiden utilizar el desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas como parte de la evaluación de los maestros, situación que, según Success Academy, provoca que la gran mayoría de los profesores reciba calificaciones satisfactorias independientemente de los resultados académicos de sus alumnos.

Además, el análisis asegura que el Departamento de Educación (DOE) del estado ha reducido con el tiempo los niveles necesarios para aprobar los exámenes estatales, lo que, según sus autores, dificulta comparar el verdadero progreso académico de los estudiantes. Como referencia, menciona que los alumnos suelen obtener resultados considerablemente más bajos en la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP), utilizada a nivel federal.

Entre sus recomendaciones, el informe propone hacer más accesibles los datos académicos, vincular la evaluación de escuelas y docentes con el desempeño estudiantil, revisar los criterios de promoción escolar, reducir el gasto destinado a escuelas con baja matrícula y ampliar las opciones educativas mediante la autorización de nuevas escuelas chárter.

Por su parte, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) rechazó las conclusiones del informe y cuestionó la imparcialidad de Success Academy, recordando que la organización mantiene una postura crítica frente al límite estatal que restringe la apertura de nuevas escuelas chárter en la ciudad.

En un comunicado, la dependencia señaló que su responsabilidad es garantizar oportunidades educativas para todos los estudiantes y defendió que la información sobre desempeño escolar es pública y accesible mediante los reportes oficiales disponibles para familias, docentes y comunidades. También indicó que el informe omite el impacto que tuvo la pandemia de Covid-19 sobre las evaluaciones de 2020 y 2021, años en los que los datos académicos fueron limitados debido a las interrupciones provocadas por la emergencia sanitaria.

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