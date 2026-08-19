Más planes en NY: Guggenheim tendrá una fiesta gratis con música y cine

¿Un jueves con música, arte, comida y cine sin pagar entrada? El Guggenheim tiene un plan perfecto para despedir el verano sin necesidad de entrar al museo. Este 20 de agosto, la calle 88 se convertirá en el escenario de “Late Shift: Block pARTy”, una celebración gratuita que llevará parte del espíritu de la institución directamente a la acera.

El encuentro será de 5:00 p.m. a 8:30 p.m. frente al museo y estará abierto a personas de todas las edades. Para asistir sólo necesitas registrarte previamente. Las galerías permanecerán cerradas durante la actividad, por lo que si quieres visitar la exposición “Guggenheim Pop: 1960 to Now”, tendrás que hacerlo antes de las 5:00 p.m.

La programación incluye juegos como ajedrez, “Connect 4” y “Jenga”, además de concursos de arte y una partida de bádminton inspirada en Claes Oldenburg. También habrá mesas comunitarias para armar rompecabezas basados en diseños de Frank Lloyd Wright, talleres artísticos, un puesto de impresión solar inspirado en Lucía Hierro y un fotomatón con accesorios relacionados con el arte pop.

Música, comida y una película para cerrar

La música tendrá un papel central durante la jornada. Debit abrirá el programa de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. con una mezcla de electrónica, bajos y percusión de inspiración latina.

Después será el turno de A.B.E.L.A., colectivo de percusión que se presentará de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. con una propuesta improvisada que combina instrumentos electrónicos y ritmos ancestrales del Sur Global.

El cierre musical llegará de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. con Fogo Azul, banda de samba reggae integrada completamente por mujeres que llevará percusión brasileña y energía de banda de música al encuentro.

Y si quieres hacer una pausa entre actividad y actividad, el restaurante Wright tendrá cócteles sin alcohol de verano, palomitas, pretzels gigantes y perros calientes.

El plan también incluye cine. En el Teatro Peter B. Lewis se proyectará “Barbie”, una alternativa para escapar del calor de agosto y sumar una película a la jornada.

Celebración inspirada en el arte pop

“Late Shift: Block pARTy” forma parte de la programación relacionada con “Guggenheim Pop: 1960 to Now”, exposición que explora la influencia del arte pop desde Andy Warhol hasta creadores contemporáneos.

Además, el encuentro servirá como antesala de la serie “Late Shift”, que ofrece actividades nocturnas en el museo. Aunque normalmente tiene un costo de $30 dólares, esta fiesta callejera será gratuita y quienes confirmen su asistencia recibirán un descuento de $5 dólares para una futura edición de otoño.

Cuándo: Jueves 20 de agosto, de 5:00 p.m. a 8:30 p.m.

Jueves 20 de agosto, de 5:00 p.m. a 8:30 p.m. Dónde: Calle 88, frente al Guggenheim.

Calle 88, frente al Guggenheim. Entrada: Gratuita con inscripción previa.

Gratuita con inscripción previa. Edades: Todas.

Sigue leyendo:

Celebra “In the Heights” y tienta la posibilidad de comprar boletos a $28

Celia Cruz, Tito Puente y más leyendas latinas con calles en Nueva York

Disney anuncia en D23 “Zootopia 3”, “Coco 2”, “Frozen 3” y mucho más: lista completa

