Olivia Colman será parte de la sexta temporada de “Only Murders in the Building”

Esta semana se ha confirmado que Olivia Colman será parte del elenco de la sexta temporada de “Only Murders in the Building”. Compartirá en el set de grabación con quienes han sido los protagonistas de la serie desde su primera temporada: Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short.

La exitosa serie de Hulu está actualmente en producción. Hay que recordar que al final de la quinta temporada se anunció que todo el equipo viajaría de Nueva York a Londres, Reino Unido, para continuar con sus investigaciones de asesinatos.

Como es común en la serie creada por Steve Martin y John Robert Hoffman, al final de la anterior temporada también se reveló que el próximo asesinato que tendrían que investigar es el de Cinda Canning, personaje presente desde el inicio de la historia e interpretado por Tina Fey.

La incorporación de Colman al elenco fue anunciada a través de una publicación en la cuenta de Instagram de “Only Murders in the Building”.

En el elenco también continuarán Meryl Streep y Michael Cyril Creighton. Al trasladarse la historia a Londres, parece que se quieren agregar muchos nuevos personajes, por lo que “Variety” apunta que la sexta temporada de “Only Murders in the Building” tendrá en su reparto a David Tennant, Sharon Horgan, Martin Freeman, Jim Broadbent, Jennifer Saunders, Geri Halliwell, Nicola Coughlan, Sean Teale, Simone Ashley, Jodie Whittaker, Rhea Norwood, Richard Ayoade, Amar Chadha-Patel, Matthew Beard, Jamie Demetriou, Anjana Vasan, Jane Horrocks, Derek Jacobi, Adrian Lukis, Kathryn Hunter, Lesley Nicol y Peter Capaldi.

Hay que recordar que “Only Murders in the Building” es una serie de comedia que ha tenido mucho éxito desde el estreno de su primera temporada en 2021. Se puede disfrutar a través de Hulu en Estados Unidos y en el resto del mundo a través de Disney+.

Por ahora se desconoce la fecha de estreno de esta sexta temporada.

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