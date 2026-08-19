Progresista Angie Nixon logra sorpresivo triunfo en la primaras demócratas al Senado en Florida

La representante estatal progresista Angie Nixon obtuvo la victoria en las primarias demócratas para el Senado de Florida tras superar al exasesor del Consejo de Seguridad Nacional, Alex Vindman, según las proyecciones publicadas por NBC News.

Vindman, teniente coronel retirado y veterano de la guerra de Irak que cobró relevancia como testigo en las audiencias de destitución del expresidente Donald Trump en 2019, figuraba como favorito para obtener la candidatura.

Durante la contienda, el exfuncionario logró recaudar más de $16 millones de dólares para su campaña, mientras que Nixon acumuló una cifra inferior al millón de dólares.

Con este resultado, la legisladora, quien forma parte de la organización Socialistas Democráticos de América, representará al partido en los comicios generales, donde competirá contra la senadora republicana Ashley Moody.

Declaraciones tras el conteo de votos

Durante la jornada del martes, la candidata ganadora se dirigió a sus seguidores y señaló lo que a su juicio le hace falta al estado de Florida.

“Le demostramos al mundo lo que la gente organizada puede lograr. Y le demostramos al mundo lo que representa la gente de Florida. Atención médica universal. Guarderías universales. Viviendas dignas y asequibles. Educación pública con financiación completa. Y el fin de las guerras sin sentido”, señaló.

En el mismo espacio, Nixon extendió un mensaje a los votantes de su contrincante y afirmó: “Hay un lugar para ustedes. Lo mejor de nuestro movimiento es que no intentamos obligar a todo el mundo a estar de acuerdo con nosotros y a creer exactamente lo mismo”.

Reacciones y respaldo a Nixon

El Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC) respaldó la candidatura de Nixon. A través de un comunicado conjunto, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y la presidenta del DSCC, Kristen Gillibrand, se expresaron.

“Angie Nixon ha dedicado su carrera a luchar por Florida. Nacida y criada en Jacksonville y exorganizadora sindical, la dedicación de Angie a priorizar a las familias trabajadoras es profunda, y ahora se postula para llevar esa lucha al Senado. Los votos de Ashley Moody le han costado caro a Florida, desde favorecer a las compañías de seguros privadas en lugar de a los floridanos hasta desmantelar la atención médica. En noviembre, Florida tendrá una opción clara en las urnas”, indicaron.

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