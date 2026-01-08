Olga Breeskin contó que habría recibido una oferta de Juan Gabriel para adoptar a su hijo

Olga Breeskin, en una entrevista con el programa “De Primera Mano,” habló sobre una supuesta propuesta que le habría hecho el cantante Juan Gabriel hace varios años. Se trata de que, aparentemente, él le planteó la posibilidad de adoptar a su hijo hasta que Alan cumpliera la mayoría de edad.

El intérprete de “Hasta que te conocí” aparentemente le habría ofrecido una suma de dinero mensual, que sería de $10,000 dólares. En aquel momento, el pequeño Alan tenía 7 años y la violinista aprovechó para agregar que el cantante mostró su preocupación sobre el estilo de vida que se estaba llevando en Los Ángeles, ya que no lo veía seguro para su crecimiento.

“‘Siento que esa ciudad no es conveniente para criar hijos, ¿por qué no dejan a su hijo conmigo?’ Los dos pelamos los ojos (…) Nos quedamos con la duda porque no fue muy claro, pero a las pocas semanas me llama el mismo Alberto y me pide con amor y por amor adoptar junto con sus hijos a mi hijo. Le dije: ‘Alberto, la respuesta es no, es nuestro único hijo’ (…) Me dejó muy marcada esa conversación porque, ¿qué tal que me hubiera ganado la codicia? Me ofreció una cantidad muy espectacular, pero me ganó el amor de madre y dijimos que no“, dijo.

Para Olga no fue de su agrado el hecho de recibir una elevada suma mensual del cantante, y ella le mencionó que consideraba mejor que el niño viajara con ellos, así pasaban tiempo juntos a la vez que tenían una niñera que aseguraba el bienestar de él mientras estaba en gira.

“Trabajaba conmigo, era fan de Juan Gabriel, pero era niñera de Alan, mi hijo. Ella trabajaba para mí y andaba de chismosa, porque decía: ‘Olga Breeskin paga bien poquito’. Ganaba tres veces el sueldo mínimo; esa señora, que ni siquiera voy a mencionar su nombre, pero sabe que a través de mí llegó a la casa de Juan Gabriel”, dijo Olga a Javier Ceriani.

El pasado 7 de enero, el cantante fue recordado por muchos a través de las plataformas digitales debido a que habría cumplido 76 años. Algunas figuras del mundo del entretenimiento subieron fotos al lado de él para recordar el legado que dejó, a pesar de que ya ha pasado casi 10 años desde su fallecimiento.

