¿Se pueden cobrar al mismo tiempo el Seguro Social y los beneficios por discapacidad?

Recibir beneficios por discapacidad y pagos del Seguro Social al mismo tiempo sí es posible en algunos casos, pero depende de qué programas estén involucrados. Las reglas cambian entre SSDI, SSI y los beneficios de jubilación.

SSDI y SSI pueden recibirse al mismo tiempo

El Seguro por Incapacidad del Seguro Social, conocido como SSDI, se basa en el historial laboral y de ingresos de una persona.

Para calificar, generalmente es necesario haber trabajado el tiempo suficiente y de manera suficientemente reciente en empleos cubiertos por el Seguro Social, además de cumplir con la definición de discapacidad de la Administración del Seguro Social.

Esa definición normalmente exige que la condición médica impida realizar una actividad laboral sustancial y que haya durado, o se espere que dure, al menos 12 meses o termine en muerte.

En 2026, el límite mensual de actividad laboral sustancial es de $1,690 para personas con discapacidades distintas a la ceguera y de $2,830 para personas ciegas.

El programa SSI, en cambio, está basado en necesidad económica y se financia con fondos generales del Tesoro de Estados Unidos, no con los impuestos del Seguro Social.

Puede beneficiar a adultos y niños con pocos ingresos y recursos limitados que sean ciegos o tengan una discapacidad que califique.

Las personas de 65 años o más también pueden ser elegibles aunque no tengan una discapacidad, siempre que cumplan los demás requisitos.

Una persona puede recibir SSDI y SSI al mismo tiempo. La Administración del Seguro Social denomina a esta situación beneficios ‘concurrentes’.

Sin embargo, el SSDI cuenta como ingreso no ganado al calcular SSI, por lo que puede reducir la cantidad del segundo pago.

Para 2026, el pago federal máximo de SSI es de $994 al mes para una persona elegible y de $1,491 para una pareja elegible.

Los límites de recursos son de $2,000 para una persona y $3,000 para una pareja, aunque ciertos bienes, como la vivienda principal, generalmente no cuentan.

Jubilación y SSDI siguen reglas diferentes

Los beneficios de jubilación del Seguro Social y SSDI generalmente no se pueden cobrar al mismo tiempo sobre el mismo historial de ingresos.

Cuando una persona que recibe SSDI llega a la edad plena de jubilación, su beneficio por discapacidad se convierte automáticamente en un beneficio de jubilación.

Según la Administración del Seguro Social, la cantidad mensual normalmente permanece igual después de esa conversión.

Existen situaciones especiales en las que una persona puede empezar a recibir jubilación anticipada mientras espera que se resuelva una solicitud de discapacidad.

Si posteriormente se aprueba el SSDI, la agencia determina qué beneficio corresponde y realiza los ajustes necesarios.

La jubilación sí puede combinarse con SSI en algunos casos

Los beneficios de jubilación también pueden pagarse junto con SSI si la persona continúa cumpliendo con los requisitos económicos y de recursos.

Como la jubilación cuenta como ingreso para SSI, puede reducir el pago o incluso afectar la elegibilidad.

Por eso, una persona con una pensión pequeña del Seguro Social podría recibir además SSI, siempre que permanezca dentro de los límites del programa.

La Administración del Seguro Social también ofrece un cuestionario en línea de elegibilidad que toma aproximadamente 10 minutos y ayuda a identificar qué programas podrían corresponder según la situación de cada persona.

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