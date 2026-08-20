4 jugos para desintoxicar el hígado y eliminar grasa (según un experto en nutrición)

Más allá de una moda, beber jugos de frutas y vegetales para desintoxicar el organismo es una estrategia nutricional para ayudar a eliminar el exceso de grasa en el hígado, como estos cuatro jugos naturales. Un experto en alimentos explica cómo prepararlos y a qué hora beberlos.

Aunque la alimentación no sustituye los tratamientos para curar las enfermedades, sí es una aliada que ayuda a regenerar y fortalecer las células del cuerpo. En el caso del hígado graso, estos jugos de remolacha, toronja y naranja, jengibre y manzana sirven para personas diagnosticadas o que sospechan que pueden tener esta enfermedad.

El doctor en microbiología en alimentos, Manuel Manzano, aconseja combinaciones de frutas y vegetales para cinco jugos naturales, pensados para ayudar a limpiar en muy poco tiempo el hígado de ese exceso de grasa que se ha ido acumulando durante el tiempo.

Ingredientes frescos y naturales como la zanahoria y el jengibre: la combinación ideal para proteger tu salud hepática en ayunas. Crédito: Shutterstock

Remolacha y limón para la purificación hepática

Uno de los jugos que es gran aliado para eliminar el exceso de grasa del hígado es el jugo de remolacha y limón. Dos ingredientes sencillos y económicos que tienen una poderosa capacidad de desintoxicar el hígado gracias al ácido cítrico del limón —que es un antioxidante natural— y a que la remolacha tiene principios activos que ayudan a la purificación del hígado, a que el órgano se recupere antes de un proceso de degradación grasa o acúmulo de grasa en los hepatocitos.

¿Qué ingredientes vas a necesitar para prepararte este?

Una remolacha grande.

grande. Una pieza de limón grande o dos medianas (me da igual).

grande o dos medianas (me da igual). Agua al gusto.

La preparación es sencilla y en pocos minutos. Solo debes pelar el limón y la remolacha, lo troceas, lo pones en una licuadora, le añades agua al gusto y licúas muy bien.

El experto explica que se puede tomar diariamente, no tiene ningún efecto secundario para la salud.

Toronja, limón y naranja: potencia antioxidante

Otro jugo rico en ácido cítrico es la combinación de toronja, limón y naranja. Con este jugo se puede potenciar el efecto del ácido cítrico, es decir, de la vitamina C, que en altos niveles tienen estas tres frutas.

Para esto necesitas:

2 toronjas .

. 2 limones .

. 1 naranja.

El primer paso es retirar la cáscara a todas las frutas, así como las semillas, luego lo agregas a la licuadora, licúas bien, sirves y disfrutas, preferiblemente en horas de la mañana en ayunas.

Naranja, jengibre y aceite de oliva antes de dormir

Preparando un potente jugo de manzana rico en ácido málico para prevenir la acumulación de grasa y cuidar tu vesícula. Crédito: Shutterstock

Esta combinación es ideal para antes de dormir. De este jugo destaca el aporte del jengibre con los principios activos antiinflamatorios y detoxicantes del hígado. El jugo de naranja tiene altos niveles de vitamina C que ayudan a que las células del hígado se reparen mucho antes. Otra receta fácil de preparar con solo tres ingredientes:

Una taza de jugo de naranja (es decir, unos 150 a 200 ml de zumo de naranja recién exprimido, eso sí).

recién exprimido, eso sí). Una cucharadita pequeña de café de jengibre recién rallado.

recién rallado. Una cucharadita de aceite de oliva.

Mezcla todos los ingredientes en la licuadora, sirve y bebe tres noches seguidas justo antes de irse a dormir.

Manzana: protector y prevención de piedras

El jugo de manzana es uno de los que tiene mayor evidencia científica por sus propiedades para desintoxicar el organismo. Manzano le atribuye propiedades para limpiar el hígado graso y para eliminar ese exceso de grasa, por sus protectores y vitaminas que actúan como antioxidantes, pero sobre todo porque contiene ácido málico.

“El ácido málico funciona muy bien para prevenir la aparición de piedras tanto en la vesícula como en el riñón. Por lo tanto, es un producto que, tomado de forma regular, hace que nuestro hígado poco a poco vaya recuperando su estado original a medida que se elimina la grasa”, agrega.

La preparación es muy sencilla:

Medio kilo de manzanas (sin las semillas porque tienen arsénico; sin el corazón y bien lavadas).

(sin las semillas porque tienen arsénico; sin el corazón y bien lavadas). El jugo de medio limón .

. Agua al gusto.

Agregas todo a la licuadora, mezclas bien y bebes diariamente durante un par de semanas.

El consumo de alimentos, como la combinación de vegetales y frutas de estos jugos, trae mejoras para tratar el hígado graso, pero no se trata solo de estas rutinas saludables, sino que tiene que venir acompañada de una dieta equilibrada y actividad física que ayude a la movilización de grasas.

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