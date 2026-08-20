Aseguran que Rauw Alejandro tuvo su primer hijo

Rauw Alejandro se ha caracterizado por siempre dar de qué hablar por su puesta en escena y su gran habilidad para ser una de las voces más dulces en el género masculino del reguetón. No obstante, trató de evitar exponer todo lo que hace en su vida privada, especialmente a nivel sentimental, desde su ruptura con Rosalía, y aseguran que mantuvo en secreto una de las noticias más importantes para cualquier persona: se habría convertido en padre por primera vez.

Así lo afirmó el panelista del programa de Televisa Univisión Sientese Quien Pueda, Alex Rodríguez, quien aseguró que el pequeño nació hace algunas semanas, pero hasta el momento el reguetonero no ha publicado nada al respecto.

Rauw Alejandro sostiene una relación desde hace un par de años

De acuerdo a la investigación del medio mencionado, el reguetonero tiene una relación de aproximadamente un par de años con una chica puertorriqueña de unos 23 años llamada Valeria Alejandra, según el programa Despierta América.

Evidentemente, esta chica tampoco ha emitido nada referente a un embarazo y ha seguido el patrón de que la relación con el intérprete sea estrictamente privada. Se presume que la pareja ya tiene tiempo viviendo en Nueva York y aseguran que el cantautor está sumamente contento con la llegada de su primer hijo. Habría que esperar la confirmación del artista o de su pareja.

¿Desde cuándo no publica en redes Rauw Alejandro?

El post más reciente del reguetonero en su cuenta personal de Instagram fue hace tres semanas para promocionar un evento que realizará el 5 de septiembre en la ciudad de Nueva York en asociación con la marca Red Bull.

Antes de la relación con la chica boricua, Rauw tuvo una relación, la cual sí fue pública, con la cantante española Rosalía. Ante su ruptura hubo rumores de infidelidad por parte del puertorriqueño, pero la propia Rosalía se encargó de desmentir esa información y añadió que le guarda mucho cariño y respeto; lo que hace referencia a la buena persona que es Rauw Alejandro y ahora, según esta información, debe aplicarlo en la faceta como padre en su nueva familia.

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