Matthew McConaughey asegura que “How to Lose a Guy in 10 Days” sigue generando dinero

En 2014, Matthew McConaughey ganó el Oscar a Mejor Actor por su trabajo en “Dallas Buyers Club”. Sin embargo, el actor en una reciente entrevista habló sobre cómo sigue recibiendo ganancias de la comedia romántica “How to Lose a Guy in 10 Days” (“Cómo perder a un hombre en 10 días”).

El actor fue invitado al podcast “Happy Sad Confused” presentado por Josh Horowitz. Durante la conversación habló sobre lo que piensa de esta película que se estrenó en el 2003 y que protagonizó junto con Kate Hudson.

Aseguró que es una película que lo ha sorprendido durante años y agregó: “Creo que probablemente sea mi comedia romántica favorita de todas las que he hecho”. Hay que recordar que durante una época McConaughey era uno de los galanes más populares para las comedias románticas en los 2000; por ejemplo, se tiene que mencionar “The Wedding Planner” (2001), “Failure to Launch” (2006), “Fool’s Gold” (2008) y “Ghosts of Girlfriends Past” (2009).

En los últimos años también ha existido un debate sobre la razón por la que ahora no se hacen comedias románticas como las del 2000 y siempre esta película entra como referencia. Incluso, el actor lo menciona: “Es un referente indiscutible en el género de la comedia romántica”.

Parece que la película no es solo importante porque cree que es buena, sino que también dice: “Y sigue siendo la película que mejor paga en taquilla de todas las que he hecho. Por mucho. Sin duda alguna”.

En “How to Lose a Guy in 10 Days”, McConaughey interpreta al ejecutivo publicitario Benjamin Barry, quien apuesta a que puede enamorar a cualquier mujer. Se encuentra con Andie Anderson, personaje interpretado por Hudson, quien está trabajando en un artículo sobre cómo hacer que un hombre te deje en pocos días.

En medio de las muchas secuelas que existen en estos tiempos, también se ha hablado sobre una posible continuación de esta historia, la cual fue dirigida por Donald Petrie.

En 2024, Kate Hudson dio una entrevista en el programa “Watch What Happens Live” y allí dijo que no estaba cerrada a la posibilidad de una secuela de la exitosa comedia romántica. “Lo único que importaría sería el guion y si a Matthew y a mí nos gustaría. Creo que ambos estamos totalmente abiertos, pero simplemente nunca se ha dado”.

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