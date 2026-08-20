Fan de 56 años le pide matrimonio a Karol G en pleno show: “Se merece un sí”

Karol G fue sorprendida en medio de su tercer concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles gracias a la camiseta de un fan.

La prenda llevaba una pregunta que era bastante imposible de ignorar: “¿Quieres casarte conmigo?”. Su dueño, un hombre de 56 años, se presentó ante la cantante como soltero y disponible.

La artista colombiana bajó hasta el sector donde estaba el admirador y quiso conocer algunos detalles antes de responder a su particular propuesta. Una de sus primeras preguntas fue su edad, aunque rápidamente le hizo un cumplido al decirle que se veía muy joven.

Karol G alternó entre el inglés para hablar directamente con él y el español para dirigirse al resto del público, que reaccionó con entusiasmo ante la situación.

Karol G dejó clara su posición sobre el matrimonio

Aunque la escena tuvo un tono divertido, la cantante fue bastante clara sobre sus planes sentimentales. Por ahora, no se siente preparada para casarse, pero eso no le impidió agradecer el gesto y reconocer que el mensaje había conseguido alegrarle la noche.

“Lo que pasa es que yo creo que yo no me voy a casar, pero me hiciste la noche con tu mensaje. Me hiciste la noche con este mensaje. Muchas gracias”, expresó la intérprete.

Entre risas, incluso aseguró que el admirador “se merece un sí” y decidió dedicarle la siguiente canción. El hombre, por su parte, describió lo que estaba viviendo como “un momento increíble” y volvió a dejar claro que estaba soltero.

La respuesta de Karol G terminó dejando una pequeña posibilidad abierta, aunque sin promesas: “¿Quizás en el futuro, ¿verdad?”. Después de esa frase, la cantante retomó su presentación.

La música también sirvió para apoyar a Colombia y Venezuela

Las tres fechas de Karol G en Los Ángeles tuvieron además un propósito solidario. A través de su fundación Con Cora, la artista anunció que duplicaría cada dólar donado por sus seguidores durante el fin de semana para apoyar a las personas afectadas por los terremotos registrados en Colombia y Venezuela.

La iniciativa comenzó el 14 de agosto con códigos QR instalados en distintos puntos del estadio. Las donaciones serían destinadas a la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos del 24 de junio en Venezuela y del 10 de agosto en Colombia.

La cantante también aprovechó el escenario para explicar por qué decidió involucrarse personalmente en la causa: “En mi caso se siente egoísta acostarse a dormir, se siente una culpa increíble seguir la vida sabiendo simplemente que hay gente que no la está pasando bien”.

Su mensaje final fue un llamado a mantener el respaldo entre ambos países: “Por favor, no nos abandonemos, acompañémonos. Nos necesitamos, esta vez es Colombia, mi casa, esta vez es Venezuela también, y en el futuro estaremos ahí todos para todos”.

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