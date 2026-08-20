Yailín La Más Viral denuncia amenazas por difusión de un video íntimo

Yailín La Más Viral acudió a las autoridades dominicanas después de denunciar un presunto esquema de extorsión relacionado con la amenaza de divulgar un material audiovisual de carácter íntimo.

El caso ya es investigado por el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional de la República Dominicana.

La situación fue expuesta públicamente por el periodista de investigación Ramón Tolentino, quien aseguró haber seguido el rastro de las personas que estarían detrás de las exigencias económicas dirigidas a la cantante, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz.

Exigencia económica que terminó en amenazas

Según la información divulgada por Tolentino, la artista recibió varios mensajes en los que le exigían dinero a cambio de evitar la publicación del video. Las comunicaciones, además, evidenciaban que quienes la contactaban conocían sus movimientos y algunas de las locaciones que frecuentaba.

En un primer intento por impedir que el contenido fuera divulgado, Yailín habría entregado 300,000 pesos dominicanos, unos $5,000 dólares. Sin embargo, el pago no habría detenido las presiones. Por el contrario, las amenazas alcanzaron a su entorno familiar.

El periodista señaló que los responsables habrían llegado, incluso, a amenazar a la hija de la intérprete: “Se atreven a cruzar la línea y amenazarla, tanto a ella, como con atentar contra su hija”.

Tolentino también aseguró tener identificadas a las personas que estarían involucradas y pidió al Ministerio Público dominicano acelerar las órdenes de arresto correspondientes.

Una mujer vinculada a los pagos niega haber participado

Mientras avanza la investigación, una de las mujeres relacionadas con las operaciones bancarias decidió publicar su propia versión en Instagram. La joven aseguró que fue utilizada por su expareja y negó haber tenido conocimiento de un supuesto chantaje.

De acuerdo con su testimonio, el hombre le pidió que acudiera a una entidad bancaria para retirar un depósito que, según le explicó, había enviado la esposa de un primo. Para respaldar su relato, compartió capturas de pantalla de los mensajes que recibió.

En uno de ellos, su expareja insistía: “Si tú no me respondes o me ayudas, él va a pensar que nos robamos el dinero. Necesito saber qué vas a hacer porque tú a mí no me puedes dejar con ese lío por no querer ir al banco”.

También habría intentado convencerla utilizando las necesidades de su hijo como argumento: “Cómprale la cosita al niño, guarda para el médico que yo te voy a poner par de pesos más. Eso es para que vayas agarrando”.

La participación de esta mujer, y el posible uso de terceros para movilizar el dinero, forman parte de los elementos que deberán determinar los investigadores.

Por su parte, Yailín dejó clara su decisión de continuar con el proceso legal y rechazó cualquier intento de hacerla sentir culpable por denunciar: “No tengo por qué tener compasión con nadie, porque cuando estuve en mi peor momento, nadie la tuvo conmigo. Que caiga quien tenga que caer. Esta vez, la única víctima soy yo, y no voy a permitir que nadie vuelva hacerme sentir culpable por defenderme”.

La cantante cerró su postura con una exigencia de claridad en el proceso: “La transparencia es fundamental para que se esclarezcan los hechos y se determine la responsabilidad de cada parte involucrada”.

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