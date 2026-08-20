FDA eleva el riesgo de salud por retirada de arándanos en Publix: ¿qué debes saber?

Luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) iniciaran investigaciones por brote multiestatal de infecciones por E. coli O145:H28 vinculado a arándanos orgánicos congelados distribuidos en tiendas Publix, se elevó a clase 1 en nivel de riesgo.

Lo que comenzó como una alerta sanitaria con al menos doce personas afectadas, escaló al mayor riesgo de consumo de alimentos con la clase 1, que implica “en los que existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un producto defectuoso cause graves consecuencias para la salud o la muerte”.

Recordemos que a comienzo de julio se inició el retiro del mercado de arándanos congelados y frutos rojos mixtos vendidos en los supermercados Publix en tiendas de ocho estados de Estados Unidos, un caso al que las autoridades sanitarias le hacen seguimiento.

¿Dónde se vendieron los arándanos congelados?

Los paquetes de arándanos orgánicos congelados GreenWise de 10 oz retirados del mercado llevan el código 60401 en su empaque. Crédito: FDA | Cortesía

Los arándanos y la mezcla de frutos rojos congelados fueron enviados a tiendas Publix en Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. Tienen fecha de caducidad en febrero de 2028.

¿Qué se debe revisar del producto?

Arándanos enteros orgánicos GreenWise , 283 gramos (10 onzas), UPC 41415-06453

, 283 gramos (10 onzas), UPC 41415-06453 Arándanos enteros orgánicos GreenWise , 48 onzas, UPC 41415-12053

, 48 onzas, UPC 41415-12053 Bayas mixtas enteras orgánicas GreenWise , 283 gramos (10 onzas), UPC 41415-06753

, 283 gramos (10 onzas), UPC 41415-06753 Bayas mixtas enteras orgánicas GreenWise, 48 onzas, UPC 41415-12153

Se insta a los consumidores a revisar en sus congeladores la información de los arándanos retirados del mercado. La presentación corresponde a paquetes de 10 oz (283 g) que llevan el código 60401 y la fecha de caducidad del 9 de febrero de 2028.

¿Qué es la E. coli O145:H28 y cómo afecta a los alimentos?

La E. coli O145:H28 es una cepa productora de toxina Shiga (STEC) que puede causar enfermedad gastrointestinal, con diarrea intensa, a veces con sangre, dolor abdominal y, en algunos casos, complicaciones graves como el síndrome urémico hemolítico.

Esta bacteria suele transmitirse por alimentos o agua contaminados, y también puede llegar por contaminación cruzada o por mala higiene durante la manipulación. En alimentos congelados como los arándanos, la congelación no esteriliza: solo frena el crecimiento, por lo que si el producto estaba contaminado antes de congelarse, el microorganismo puede seguir presente.

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