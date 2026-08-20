ICE espera la deportación de Oswaldo Pirela, expelotero venezolano y coach de San Diego Padres

El clima antimigrante en Estados Unidos ya no afecta solo a personas del común. También está tocando a las élites del reporte. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el expelotero venezolano y coach de San Diego Padres, Oswaldo Pirela, será deportado tras su detención por agentes de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó en X que Pirela recibió permiso de la administración del expresidente Barack Obama para permanecer en la nación ‘‘hasta el 10 de febrero de 2018’’.

“En violación de las leyes de nuestra nación, se quedó más de 8 años después de su fecha límite (…) Nadie está por encima de la ley, y permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de su deportación”, sentenció.

FACT CHECK: This Venezuelan illegal alien, Oswaldo Jose Pirela Dominguez, was granted permission by the Obama Administration to remain in our nation until February 10, 2018. In violation of our nation’s laws, he overstayed his welcome by more than 8 YEARS.



NOBODY is above the? https://t.co/gmaNyC8Ktq — Homeland Security (@DHSgov) August 18, 2026

Oswaldo Pirela, coordinador de receptores de las ligas menores de los Padres, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, alrededor de las 4 de la mañana del domingo, según informó su esposa, Kemberly Ávila. La filial Triple A de los Padres de San Diego juega en El Paso.

Ávila informó que ha estado en contacto con su esposo y que la organización de los Padres está ayudando en el asunto. Según los reportes, Pirela, de 34 años y con dos hijos, no tenía la tarjeta de permiso de trabajo al momento de la detención, dijo su hermano Jorge Pirela.

“Recientemente nos enteramos de la detención del coordinador de receptores de ligas menores, Oswaldo Pirela, en El Paso, Texas”, dijeron los Padres en un comunicado el lunes.

“Estamos trabajando para obtener más información y no haremos más comentarios por el momento”, agregaron.

Oswaldo Pirela nació en Barquisimeto, estado Lara, en 1991. Se desempeñó como receptor durante su carrera. Entre 2009 y 2011 formó parte de los Texas Rangers y participó en 79 partidos de Ligas Menores.

De acuerdo con Baseball-Reference, el venezolano cerró esa etapa de su trayectoria con un promedio ofensivo de .212.

Años después inició una nueva fase profesional, esta vez como integrante de cuerpos técnicos, hasta su llegada a los Padres de San Diego, que ocurrió en 2024, cuando fue incorporado como coach de banca de los Lake Elsinore Storm, filial del equipo.



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