James Harden acuerda millonaria extensión de contrato con Cleveland Cavaliers

El agente libre James Harden ha acordado un nuevo contrato de tres años y 97 millones de dólares para regresar a los Cleveland Cavaliers, incluyendo una opción de jugador para la temporada 2028-29 y una cláusula de bonificación por traspaso, según informaron sus agentes a Shams Charania de ESPN.

BREAKING: James Harden has agreed to a new three-year, $97 million contract to return to the Cleveland Cavaliers, with a player option and a trade kicker, agents Mike Silverman, Troy Payne and Brandon Grier of Equity Sports told ESPN. pic.twitter.com/b9jnBykly8 — Shams Charania (@ShamsCharania) August 20, 2026

Harden rechazó su opción de jugador de $42.3 millones de dólares en junio antes de regresar finalmente a Cleveland con un acuerdo multianual.

Los Cavs adquirieron a Harden de los Los Angeles Clippers el pasado mes de febrero a cambio de Darius Garland y una selección de segunda ronda del draft.

Harden promedió 20.5 puntos, 7.7 asistencias y 4.8 rebotes en 26 partidos de temporada regular con Cleveland, antes de ayudar a la franquicia a alcanzar sus primeras finales de la Conferencia Este desde 2018.

James Harden supera los $500 millones de dólares en ganancias

Las ganancias totales de Harden a lo largo de su carrera alcanzarán ahora los $511 millones de dólares, convirtiéndolo en el cuarto jugador en la historia de la NBA en superar la barrera de los 500 millones, uniéndose a LeBron James (Philadelphia 76ers), Kevin Durant (Houston Rockets) y Stephen Curry (Golden State Warriors).

Harden cumplirá 37 años el 26 de agosto y, una vez que firme oficialmente, se convertirá en el segundo jugador en la historia de la liga en firmar un contrato con más de 90 millones de dólares en salario garantizado a los 37 años o más.

Este nuevo acuerdo llevará a Harden —que inicia su decimoctava temporada— a disputar su vigésima campaña en la NBA.

En la historia de la NBA, solo Curry supera a Harden como triplista y comienza la temporada en el noveno lugar de la lista histórica de anotadores de la NBA; el ex-MVP de la liga ha sido tres veces máximo anotador y dos veces líder en asistencias.

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