José Urquidy firma su mejor salida del año y encamina a White Sox hacia los playoffs

José Urquidy ha tenido una carrera complicada por las lesiones, pero tras su regreso este año ya dejó una de sus mejores salidas y que significó una importante victoria para los Chicago White Sox.

Urquidy lanzó 6.0 innings como relevista, no recibió carreras limpias, solo le conectaron dos hits y ponchó a 8 bateadores de la alineación de los Chicago Cubs, una de las mejores de todo el béisbol.

Esta es la salida más larga para el pitcher mexicano de 31 años de edad en esta temporada y es su segunda victoria del año.

Urquidy tiene un récord de 2-1 con una efectividad de 5.06, 17 ponches y 1 salvamento en 7 apariciones esta temporada. Aunque la efectividad sigue alta, el mexicano solo ha tenido una salida en la que recibió más de tres carreras.

José Urquidy y un largo camino para volver al estrellato

El pitcher fue un abridor consistente en sus primeras temporadas con los Astros de Houston, pero las lesiones en su hombro y codo lo llevaron a perderse mucho tiempo en la lomita. En 2024 se tuvo que someter a la cirugía Tommy John, procedimiento que lo llevó a perderse toda la campaña 2025.

Esta temporada comenzó con los Piratas de Pittsburgh aunque solo lanzó 6.1 innings y no le fue muy bien. Luego fue cambiado a los White Sox de Chicago, aunque no al equipo grande de inmediato, sino que tuvo que trabajar en Ligas Menores.

El pitcher Davis Martin sufrió una lesión por una ampolla en sus dedos y Urquidy llegó para reemplazarlo.

Este miércoles recibió la pelota como relevista silenciando a una ofensiva de los Cubs que tiene al candidato al MVP Pete Crow-Armstrong y peloteros como Nico Hoerner, Ian Happ, Seiya Suzuki, entre otros.

Los White Sox de Chicago tienen récord de 66 victorias y 60 derrotas que los pone en el primer lugar de la División Central con cuatro juegos de ventaja.

Chicago no va a una postemporada desde 2021 y por primera vez en cinco años tienen gran oportunidad de conseguirlo.

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