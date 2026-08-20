Juicio por la muerte de Maradona: Confunden estudios médicos del futbolista con los de su padre

Un insólito error procedimental sacudió el desarrollo de las audiencias en el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona.

Fuentes judiciales confirmaron que la Junta Médica Interdisciplinaria, constituida en 2021 para analizar la atención médica recibida por la leyenda del fútbol argentino, incorporó y evaluó por equivocación análisis clínicos correspondientes a su padre, Don Diego Maradona, fallecido en 2015 a los 87 años.

El hallazgo se produjo durante la declaración del nefrólogo Hernán Trimarchi, uno de los peritos oficiales que integraron el cuerpo médico especializado.

En su testimonio, Trimarchi aseveró que el astro padecía de una falla renal crónica, fundamentando su diagnóstico en el análisis de una serie de estudios clínicos fechados entre los años 2012 y 2015. Fue en ese momento cuando la defensa de uno de los imputados intervino para advertir una grave inconsistencia en la documentación del expediente.

? El juicio por la muerte de Diego Maradona entró en un nuevo dilema judicial. Durante una de las audiencias del segundo debate, que ya supera las 30 jornadas, un abogado descubrió que la junta médica analizó por error estudios que no pertenecían a Diego sino a su padre, Don? pic.twitter.com/AAz6EkeEdV — TyC Sports (@TyCSports) August 20, 2026

Error en exámenes presentados ante el tribunal

El abogado defensor Nicolás D’Albora, representante legal de la médica y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, evidenció que los exámenes presentados ante el tribunal estaban registrados bajo un número de afiliado distinto al que pertenecía al histórico diez de la Selección Argentina.

La investigación posterior indicó que dicho número correspondía a su padre, con quien compartía el mismo nombre de pila, Diego Maradona.

Adicionalmente, la defensa remarcó una imposibilidad geográfica determinante: las fechas de realización de esos análisis clínicos en laboratorios de Argentina no coincidían con la presencia del exfutbolista en el país, debido a que en aquel periodo residía de manera permanente en los Emiratos Árabes Unidos trabajando como director técnico en Dubái.

Ante este escenario, la representación técnica exigió al tribunal verificar los registros migratorios y cotejar formalmente las altas y bajas de los números de asociado en la prepaga.

Golpe a la credibilidad de la Junta Médica

La revelación de esta equivocación asesta un duro golpe a la solidez argumental de la Junta Médica. Dicho informe pericial sostenía que la atención clínica otorgada al ídolo en sus últimos días había sido deficiente, señalando que la administración de psicofármacos requería un monitoreo hemodinámico y bioquímico estricto.

Asimismo, los peritos habían concluido previamente que la decisión más adecuada para preservar su vida hubiese sido una internación en un centro especializado en adicciones y no un esquema domiciliario.

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años en una residencia ubicada en las afueras de Buenos Aires, a causa de un edema agudo de pulmón derivado de una insuficiencia cardíaca.

En el proceso penal se juzga bajo la carátula de homicidio simple con dolo eventual a siete profesionales de la salud: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Seguir leyendo:

“Estaba hinchado como una pelota”: El desgarrador testimonio de expareja de Maradona en el juicio por su muerte

Nuevo juicio por muerte de Maradona comenzó con acusaciones cruzadas

Reinician juicio por muerte de Diego Armando Maradona