Kishi Núñez, futbolista de la selección Argentina abandona el fútbol por salud mental

La jugadora de 20 años de la selección argentina, Kishi Núñez, comunicó que se aleja del fútbol por tiempo indeterminado y lo explicó con una carta que publicó en su Instagram. Sin eufemismos, sin comunicado de prensa, sin intermediarios.

“Hace tiempo que vengo luchando con muchas cosas en silencio”, escribió la delantera. “No estoy pasando por un buen momento a nivel mental y siento que ya no puedo seguir haciéndome la fuerte”, escribió.

Y después tomó la decisión que muchos deportistas de alto rendimiento evitan tomar: parar. Dar un paso al costado del club, sin fecha de regreso, antes de que como ella misma dijo “sea demasiado tarde”.

La carta no suena a despedida definitiva. Suena, más bien, a alguien que llegó a un límite y tuvo la lucidez de reconocerlo. “Me voy con el corazón roto, con mucha tristeza y con lágrimas en los ojos, pero también sabiendo que necesito sanar, encontrarme de nuevo y aprender a estar bien conmigo misma”, rubricó Núñez, de 20 años. “Ojalá esto sea solo una pausa para volver más fuerte. Hoy elijo cuidarme. Aunque duela”, cerró.

Ausencia con Boca Juniors

La ausencia de Kishi en el último partido de Las Gladiadoras ya había encendido algunas preguntas entre los hinchas. Boca Juniors venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata sin ella en la convocatoria, algo que no pasó inadvertido para quienes siguen de cerca al equipo. La carta del miércoles respondió esas preguntas de un modo que nadie esperaba.

Para entender por qué su alejamiento genera tanto impacto, hay que repasar de dónde viene. Núñez aprendió a patear en los potreros de Isidro Casanova, entre chicos del barrio, porque no había niñas con quienes jugar.

Pasó por las inferiores de Almirante Brown y debutó en la Primera B con Argentinos Juniors en agosto de 2021. Ahí se convirtió en la máxima goleadora histórica del club

Un año después firmó su primer contrato profesional con Boca, y en su primera aparición como titular marcó tres goles en una victoria 3-1 sobre Racing.

En la Selección Argentina mayor debutó en mayo de 2024 y acumuló 17 partidos y 5 goles, con participación en el Mundial Sub-20 de Colombia —donde anotó tres tantos— y el título de MVP en la Copa América Femenina 2025. A fines de ese año, la FIFA la incluyó entre las nominadas al Premio Marta por un remate de larga distancia ante Costa Rica que le dio el pase a Argentina a los octavos de final del Mundial Sub-20.

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