Ronaldinho aterriza en Italia para ser presentado con el Ravenna de la Serie C

El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho desembarcó este jueves en el aeropuerto de Forlì para concretar formalmente su incorporación al Ravenna FC de la Serie C italiana.

El fichaje del legendario atacante de 46 años, anunciado el pasado mes de junio, responde a una ambiciosa estrategia de expansión comercial del conjunto transalpino y contempla la participación del exfutbolista en al menos un compromiso oficial de la tercera división.

La llegada del exjugador del FC Barcelona y del AC Milan a la región de Emilia-Romaña movilizó a los medios locales e internacionales. A través de sus plataformas institucionales, el club difundió las primeras imágenes de la leyenda verdeamarela a su arribo a Italia realizando su icónico gesto.

La operación de retorno del astro al fútbol en activo fue articulada de forma directa por el presidente de la entidad, Ignazio Cipriani, empresario perteneciente al grupo de restauración Cipriani que adquirió la institución en 2024 con la meta de impulsar su crecimiento deportivo e institucional.

Pese a que la entidad norteña no ha precisado la fecha exacta en la que se producirá el debut oficial del astro brasileño en el terreno de juego, la directiva confirmó que disputará minutos en el torneo regular.

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