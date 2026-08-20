Max Verstappen deja los rumores y se queda en Red Bull hasta 2030

Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo en Fórmula 1, acabó con los rumores y se quedará con la escudería Red Bull tras renovar contrato por cuatro años más hasta 2030.

“Oracle Red Bull Racing se enorgullece enormemente de confirmar que Max Verstappen continuará en el equipo hasta el final de la temporada 2030 de Fórmula 1, prolongando una de las asociaciones más exitosas y determinantes de la historia de la F1”, anunció la escudería austríaca en un comunicado.

La ampliación de contrato de Verstappen con el equipo austríaco llega en un momento determinante en la evolución de Red Bull, que afronta su primera temporada como fabricante de unidades de potencia de F1, y zanja los rumores de mercado en torno a la figura del neerlandés.

BREAKING: Max Verstappen will remain at Red Bull Racing until the end of 2030#F1 pic.twitter.com/inHmW3dEJJ — Formula 1 (@F1) August 20, 2026

“La inversión continua en las infraestructuras y las instalaciones técnicas del equipo, y la apuesta del equipo por una visión a largo plazo basada en sus valores se están estableciendo firmemente los cimientos de la próxima era de Oracle Red Bull Racing, con Max Verstappen en el centro de ella”, explicó la escudería en su comunicado.

El tetracampeón del mundo aseguró estar “muy contento” con la ampliación de contrato. “Tenemos a las mejores personas y estoy deseando seguir trabajando juntos con todos para volver a estar en lo más alto”, señaló el neerlandés, que considera a su equipo como “una segunda familia”.

Max Verstappen y una larga alianza con Red Bull

Verstappen llegó a Red Bull en 2014 en el programa junior de la compañía y, desde que debutara en la Fórmula Uno con el primer equipo en 2016, ha conseguido levantar cuatro títulos de campeón del mundo consecutivos.

El primer título lo consiguieron en 2021, aquel que puso fin a la hegemonía de Mercedes y del británico Lewis Hamilton.

Fue uno de los finales de temporada más épicos y polémicos que se recuerdan, en el que el neerlandés consiguió inscribir su nombre en la lista de campeones tras arrebatarle el título en la última vuelta al heptacampeón del mundo en una salida que es historia de la F1.

Desde entonces, ‘Mad Max’ sumó cuatro coronas consecutivas, dos Campeonatos del Mundo de Constructores y 71 victorias en Grandes Premios, todo ello enrolado en las filas de Red Bull.

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