¿Puede un cobrador exigir el pago total de una deuda? Esto debes saber

Recibir una llamada de cobranza en la que se exige liquidar toda una deuda de inmediato puede generar presión, especialmente cuando el saldo asciende a miles. Sin embargo, aunque un cobrador puede solicitar el pago completo de una deuda válida, eso no significa que sea la única forma posible de resolverla.

Cuándo puede un cobrador pedir el pago completo

De acuerdo con CBS News, en términos generales una agencia de cobranza puede exigir el total que legítimamente se adeuda.

Su función es recuperar una obligación impaga y no está obligada a comenzar ofreciendo pagos mensuales o un descuento.

El problema es que, cuando una cuenta pasa a cobranza, las condiciones pueden ser diferentes a las del crédito original.

Los pagos mínimos mensuales podrían dejar de estar disponibles y el cobrador puede solicitar una suma mucho mayor.

Qué hacer antes de pagar

Que un cobrador reclame el saldo completo no obliga al consumidor a aceptar inmediatamente esa propuesta.

Antes de entregar dinero, lo recomendable es verificar que la deuda realmente corresponda al consumidor y comprobar que la cantidad reclamada sea correcta.

Los cobradores generalmente deben proporcionar información de validación que identifique al acreedor, indique cuánto se debe y explique los derechos del consumidor para disputar la deuda.

También es importante calcular cuánto puede pagarse realmente.

Liquidar una cuenta de cobranza no debería dejar a una persona sin recursos para vivienda, alimentos, servicios públicos u otros gastos esenciales.

Si pagar todo de una sola vez no es posible, se puede preguntar por un acuerdo en mensualidades o intentar negociar una liquidación por una cantidad menor.

No existe garantía de que el cobrador acepte, pero la petición inicial del pago total no impide negociar.

Cualquier acuerdo alcanzado debe obtenerse por escrito antes de enviar dinero, incluyendo el monto, las fechas de pago y la confirmación de que la cantidad acordada resolverá la deuda.

Los cobradores también tienen límites

Las reglas federales prohíben prácticas como el acoso, las declaraciones falsas o engañosas y otros métodos considerados injustos para cobrar una deuda.

Los cobradores tampoco deben comunicarse en horarios que sepan que son inconvenientes.

Las llamadas antes de las 8 a.m. o después de las 9 p.m. generalmente están fuera de los horarios permitidos.

En el caso de deudas antiguas, es especialmente importante revisar el plazo de prescripción.

Los cobradores no pueden demandar ni amenazar con demandar para recuperar una deuda cuyo plazo legal para iniciar una acción judicial ya venció, aunque estas reglas pueden variar según el estado.

Qué alternativas existen si no puedes pagar todo

Una posibilidad es negociar directamente un plan de pagos. Otra es ofrecer una cantidad única inferior al saldo total para cerrar la cuenta.

Para quienes tienen varias deudas importantes sin garantía, también existen alternativas como consolidación, programas de manejo de deuda o negociación de deudas.

Algunas compañías dedicadas a este último servicio logran acuerdos que reducen, en promedio, entre 30% y 50% de los saldos inscritos.

Sin embargo, estos servicios cobran tarifas, los acreedores no están obligados a negociar, el proceso puede afectar el crédito y una deuda perdonada puede tener consecuencias fiscales.

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