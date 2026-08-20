Seguro Social: pedir beneficios después de los 67 años aumenta 8% el pago por cada año de espera

Cumplir 67 años no significa que necesariamente debas comenzar a cobrar el Seguro Social. Para quienes pueden esperar, posponer la solicitud puede traducirse en un aumento permanente de sus beneficios mensuales durante la jubilación.

Qué ocurre si esperas después de los 67 años

Para las personas nacidas en 1960 o después, los 67 años representan la edad plena de jubilación, conocida como Full Retirement Age (FRA).

Al llegar a esa edad pueden solicitar sus beneficios del Seguro Social sin la reducción que se aplica a quienes comienzan a cobrarlos anticipadamente.

Aunque es posible solicitar los beneficios desde los 62 años, hacerlo antes de alcanzar la edad plena implica recibir una cantidad mensual menor.

Sin embargo, existe otra alternativa: esperar después de los 67.

De acuerdo con 24/7 Wall St., por cada año que una persona retrasa la solicitud después de alcanzar su edad plena de jubilación, su beneficio mensual aumenta aproximadamente 8%.

Este incremento continúa hasta los 70 años. Después de esa edad, seguir esperando ya no genera créditos adicionales por jubilación retrasada.

Esto puede resultar especialmente atractivo para quienes siguen trabajando a los 67 años y todavía cuentan con un salario suficiente para cubrir sus gastos sin recurrir inmediatamente al Seguro Social.

Un pago de $2,000 podría subir a $2,480 al mes

El impacto de esperar puede ser considerable.

Como ejemplo, una persona con derecho a recibir $2,000 mensuales a los 67 años podría elevar su beneficio a aproximadamente $2,480 al mes si espera hasta los 70 para comenzar a cobrar.

La diferencia sería de $480 mensuales, equivalente a $5,760 adicionales al año.

Si la jubilación se prolongara durante 20 años, esa diferencia representaría una cantidad importante de ingresos adicionales a lo largo del tiempo.

Además, el incremento no solamente eleva el cheque inicial.

Los ajustes por costo de vida, conocidos como COLA, se calculan posteriormente sobre una cantidad mensual más alta, por lo que retrasar los beneficios también puede aumentar el impacto de futuros ajustes.

Esperar solo un año también puede hacer diferencia

No es necesario retrasar el Seguro Social hasta los 70 años para obtener una mejora.

Una persona cuyo beneficio completo sea de $2,000 mensuales podría esperar únicamente hasta los 68 años y recibir aproximadamente $2,160 al mes.

Eso representa $160 adicionales cada mes o $1,920 más al año.

Ese ingreso extra podría utilizarse para gastos inesperados, reparaciones del automóvil, facturas médicas, viajes u otras necesidades durante la jubilación.

Sin embargo, retrasar la solicitud no necesariamente será la mejor decisión para todas las personas.

Quienes ya dejaron de trabajar podrían necesitar utilizar sus ahorros mientras esperan, lo que puede reducir su patrimonio disponible.

La estrategia resulta más sencilla para quienes continúan empleados y no necesitan inmediatamente los beneficios.

En esos casos, posponer el Seguro Social después de los 67 años puede permitir asegurar un pago mensual mayor de por vida.

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