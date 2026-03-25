Yailin La Más Viral fue arrestada por presunto porte de armas de fuego

La cantante dominicana Yailin La Más Viral fue arrestada en Santo Domingo, República Dominicana, por presunta posesión de armas de fuego durante un operativo de la Policía Preventiva y del Departamento de Investigaciones Criminales.

La artista fue detenida durante una revisión vehicular en la que las autoridades encontraron armas de fuego en el auto marca Lamborghini, propiedad de la cantante, según informó la Policía Nacional, según reseñó la agencia de noticias Associated Press (AP).

La policía halló dos armas de fuego, una pistola Glock 19 y una Zoraki. La artista fue entregada a la fiscalía.

De acuerdo con información del programa Molusco Tv, la artista fue arrestada y permaneció una noche en la comisaria de San Luis tras ser sometida a un interrogatorio. Yailin fue arrestada junto con otras dos personas cuyas identidades se desconocen hasta el momento.

@eldiarionyc La artista dominicana fue arrestada el martes, 24 de marzo durante un operativo policial, luego de que agentes interceptaran el Lamborghini verde en el que se trasladaba. Según reportes, dentro del vehículo habrían encontrado dos 4rm4s de fuego, lo que llevó a su detención por presunto porte ilegal 🚔 YailinLaMasViral UltimaHora Noticias Famosos Viral ♬ Latin guitar/Western music/Video/Light/Commercial(1408961) – SUNNY HOOD STUDIO

“Según reportes oficiales, Yailin fue interceptada mientras viajaba en su auto Lamborghini junto a dos hombres y dentro del vehículo los agentes encontraron dos armas de fuego, una pistola Glock 19 con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, así como también una marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas”, reseñó Univision.

Uno de los abogados de la artista dominicana señaló que esto se trata de un ataque contra la artista. “Se está atacando a una figura. Ya el Ministerio Público tiene una investigación preliminar y saben quién es responsable del hecho que le quieren endilgar”, dijo a Noticias Telemicro.

Otro de los abogados aseguró que las armas pertenecían a una de las personas que acompañaban a Yailin en el vehículo. “Uno de ellos, de los que estaban ahí, que también fue apresado, él mismo manifestaba y dijo de su propia voluntad que él era el responsable de esas armas, que le pertenecían a él y que las puso ahí sin el consentimiento de ella”, dijo el abogado.

Hasta el momento, la artista no se ha pronunciado al respecto. Esta no es la primera vez que Jorgina Guillermo Diaz, nombre real de la artista, enfrenta problemas legales. En diciembre de 2023, fue detenida en Florida tras una violenta discusión con su entonces pareja, el rapero Tekashi 6ix9ine. Yailin enfrentó cargos por agresión agravada con un arma, daño a la propiedad, obstrucción de la justicia y conducta delictiva. Fue liberada tras pagar una fianza de $9,000 dólares.

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