Lo que nadie te dice de la infusión de manzanilla y jengibre (y por qué deberías tomarla)

Uno de los remedios caseros por excelencia para aliviar los malestares digestivos es la infusión de manzanilla y jengibre, pero esta mezcla de compuestos naturales ayuda a la relajación, a mejorar el descanso, aliviar dolores menstruales y más, según un doctor en biología de los alimentos.

El experto en alimentos, Manuel Manzano, manifiesta que esta poderosa combinación ayuda a mejorar las funciones del sistema digestivo, sobre todo cuando se trata de eliminar gases, aliviar la pesadez cuando los gases se acumulan en la zona abdominal, controlar el reflujo y la acidez.

Esto se debe a que los compuestos de la manzanilla y el jengibre actúan sobre la mucosa del estómago, disminuyendo su irritación y aliviando el reflujo. También es muy eficaz frente a las náuseas, gracias al gingerol y al efecto tranquilizante de la manzanilla.

Bienestar emocional y un sueño reparador

La infusión de manzanilla y jengibre sirve para el bienestar emocional y un mejor descanso. “La manzanilla tiene en su composición apigenina, es un antioxidante específico que actúa sobre las membranas de las neuronas —en concreto, sobre unos receptores que hay en ellas—, reduciendo tanto el estrés como facilitando que tengamos una mayor somnolencia”.

Beber una infusión de manzanilla actuará de forma inmediata para mejorar el sueño, por el compuesto llamado apigenina, mientras que el jengibre refuerza este efecto, haciendo que el sueño sea mucho más reparador.

Los compuestos de estas plantas actúan sobre los neurotransmisores del estrés y de la ansiedad que perturban el sueño —como hace la apigenina—. Explica el experto que durante la noche “nuestro sistema digestivo descansa mejor, nos despertamos menos y hace que no estemos tan cansados al día siguiente”.

Poder analgésico y antiinflamatorio natural

¿Sabías que el jengibre no es solo un aroma? La ciencia confirma que sus biocompuestos (como el gingerol) son clave para combatir la inflamación. Crédito: Shutterstock

Otro de los grandes beneficios de esta infusión es su capacidad analgésica y antiinflamatoria, ideal para aliviar los síntomas menstruales, como los dolores y calambres.

“Tiene un doble efecto: por una parte, el jengibre tiene gingerol, que bloquea los mediadores de la inflamación y del dolor; y luego, la manzanilla aporta un efecto calmante, de manera que es una muy buena ayuda para ese dolor menstrual”, agrega.

Además, alivia los dolores musculares por sus efectos antiinflamatorios y relajantes. Esto “sería como sumar un pequeño ibuprofeno con un relajante muscular de los habituales”.

Manzano aclara que esta infusión no va a eliminar la causa de ese dolor muscular, pero sí que nos va a aliviar el dolor y el malestar.También ayuda al sistema respiratorio como a nuestro sistema inmune en general.

¿Quiénes no la pueden tomar?

Aunque se trata de plantas con comprobada evidencia científica, es importante aclarar que algunas personas deberían tener cuidado al tomar esta infusión, en especial:

Las que siguen tratamiento de medicamentos anticoagulantes o medicamentos para la diabetes .

o medicamentos para la . Las mujeres embarazadas o que se encuentren en período de lactancia .

. Personas que presenten alergia, sobre todo a ciertos componentes de las margaritas, ya que la manzanilla pertenece a esta familia y suele sentar mal a algunas personas (no es muy frecuente, pero puede ocurrir), indica el experto.

Infusión de manzanilla y jengibre

La manzanilla es rica en biocompuestos que generan un efecto de relajación. Crédito: Shutterstock

La preparación de esta infusión es bastante sencilla, solo se requiere agua, jengibre y manzanilla. A continuación, las cantidades y el paso a paso para prepararlo.

Ingredientes

Una taza de agua

Una rodaja de jengibre fresco

Una bolsita de manzanilla

Preparación

Lleva la taza de agua a hervir. Cuando lleve 3 minutos hirviendo, agrega una rodaja de jengibre fresco. Deja hervir esos 3 minutos y luego, cuando haya pasado ese tiempo, apaga el fuego e introduce un sobre de manzanilla (o echa un puñadito de manzanilla a granel sin problema).

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