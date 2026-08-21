Nueva oficina orientará a neoyorquinos ante alza de seguros… pero no podrá reducir primas

El Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York aprobó esta semana una legislación para asistir a consumidores frente a aseguradoras y presionar por mayor transparencia, en momentos en que el costo de las pólizas amenaza la estabilidad de viviendas asequibles, pequeños negocios y presupuestos familiares.

Sin embargo, su efecto inmediato será limitado: la nueva oficina municipal podrá orientar, documentar abusos y ayudar con reclamaciones, pero no tendrá autoridad para fijar tarifas, ni ordenar reducciones. En los hechos, las protecciones de mayor alcance, todavía requieren la aprobación del estado de Nueva York.

El paquete aprobado por la cámara municipal crea la primera Oficina de Asequibilidad de Seguros de la ciudad y acompaña esa iniciativa con varias resoluciones que solicitan a la Legislatura estatal limitar determinados aumentos, transparentar las tarifas de seguros de automóviles y atender el encarecimiento de las pólizas para viviendas multifamiliares asequibles.

Esta nueva dependencia deberá hacer seguimientos a acciones legales relacionadas con prácticas presuntamente engañosas, fraudulentas o injustas de las aseguradoras, alertar al público sobre sus hallazgos y estudiar anualmente los principales problemas del mercado y recomendar reformas legislativas.

No obstante, la oficina no sustituirá al Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York, (DFS), que es la entidad encargada de regular las compañías y revisar sus solicitudes de aumentos. Tampoco podrá imponer precios máximos, ni obligar a una aseguradora a reducir una prima.

La presidenta del Concejo, Julie Menin, presentó la iniciativa como una respuesta a un problema que termina afectando no solamente a quienes contratan una póliza, sino también a inquilinos y consumidores que enfrentan alquileres y precios más elevados.

“En un momento en que las familias y los empresarios enfrentan costos crecientes, el gobierno debería facilitarles el éxito. Esta nueva oficina ayudará a proporcionar mayor transparencia y buscar lograr menores costos de seguros para las empresas y los consumidores”, indicó la líder legislativa.

Mucha presión

El Concejo advierte que los seguros de responsabilidad civil para negocios han aumentado alrededor de 10% cada año. La presión afecta particularmente a restaurantes, bares, clubes y establecimientos nocturnos, algunos de los cuales se han visto obligados a modificar sus operaciones, aumentar precios o cerrar.

En el sector de la vivienda, el incremento de las primas se ha convertido en uno de los gastos operativos de mayor crecimiento para los propietarios de edificios multifamiliares.

Un análisis de la New York Housing Conference encontró que el costo promedio de asegurar un apartamento asequible pasó de $869 en 2019 a $1,770 en 2023, un incremento de 103% en cuatro años.

Según un informe del Concejo los proveedores de vivienda también reportaron menos compañías dispuestas a asegurar edificios asequibles, propiedades con inquilinos subsidiados o inmuebles ubicados en determinadas zonas de la ciudad, particularmente El Bronx.

Para los inquilinos, el efecto es indirecto pero significativo: cuando aumenta el costo de asegurar un edificio, sus propietarios pueden argumentar que necesitan alquileres más altos, aplazar reparaciones o abandonar proyectos que ya no consideran financieramente viables.

Imponen un techo

El Concejo también aprobó la Resolución 395, presentada por el concejal Frank Morano, que solicita a Albany aprobar una legislación para prohibir aumentos superiores a 25% anual en determinadas pólizas de propietarios de vivienda.

“Se supone que el seguro de propietarios protege su casa, no que le impida pagarla. Un aumento de 25% en un año sería una crisis para el presupuesto de casi cualquier familia, pero en el mundo de los seguros a los propietarios simplemente se les puede entregar la factura y decirles que lidien con ella”, refirió Morano.

De aprobarse la propuesta estatal, una persona que actualmente paga $2,000 anuales podría enfrentar un incremento ordinario de hasta $500, pero no uno superior. La medida no congelaría las primas y contiene una excepción cuando el asegurado acepta previamente un aumento mayor.

La resolución municipal tampoco activa inmediatamente ese límite. Para que tenga fuerza legal, el proyecto deberá ser aprobado por el Senado y la Asamblea estatal y posteriormente firmado por la gobernadora.

Más información

De igual forma se votó la Ley de Información al Consumidor de Seguros de Automóviles, promovida por Eric Dinowitz la cual crea un defensor estatal para los consumidores, obligaría a las aseguradoras a justificar mejor sus tarifas y facilitaría la comparación de precios.

Los neoyorquinos pagan en promedio $4,223 anuales (casi el doble del promedio nacional). La medida no fijaría precios máximos, sino que buscaría más transparencia y escrutinio.

Asimismo, se aprobó la Resolución 387 de la concejal de Manhattan Gale Brewer que respalda tres iniciativas: un fondo estatal de subvenciones para proyectos de vivienda asequible con seguros costosos, un grupo de trabajo sobre seguros y vivienda, y la obligación de que las aseguradoras divulguen datos por código postal (primas, cancelaciones, reclamaciones), además de posibles descuentos por reducción de riesgos y plazos de notificación más amplios.