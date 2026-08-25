Alerta por multas millonarias de ICE a inmigrantes (podcast)

El gobierno del presidente Donald Trump está emitiendo multas de hasta $1.8 millones de dólares a inmigrantes indocumentados, como castigo por permanecer en los Estados Unidos, lo que generó una demanda ante una corte en Boston, Massachusetts.

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), implementó las multas para indocumentados, luego de que el 20 de enero de 2025, el presidente Trump emitiera la Orden Ejecutiva 14159, titulada “Protección del Pueblo Estadounidense Contra la Invasión”, que incluye cambios en inmigración y acciones contra personas sin papeles de estancia en EE.UU.

La Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York reveló que más de 100,000 inmigrantes han recibido estas multas, las cuales están contempladas en leyes migratorias, pero ningún gobierno las había implementado.

Hasan Shafiqullah, abogado de The Legal Aid Society, explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ que la política de Trump rebasa las disposiciones legales sobre las multas, lo que derivó en la demanda colectiva en Boston que espera una resolución en los próximos meses.

Este tipo de castigo para indocumentados se implementó también en el primer gobierno de Trump, pero ahora se ha ampliado contra “los extranjeros que de forma deliberada o voluntaria, no hubieran abandonado Estados Unidos tras recibir una orden de expulsión o de salida voluntaria”, indica el reporte.

La administración Trump incluso implementa un programa para rastrear a inmigrantes que se fueron de EE.UU., pero que no pagaron la multa, para intentar obligarlos a cumplir con el castigo económico.

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