De edición limitada: descubre la refrescante colaboración de Mountain Dew y Trolli

El placer de una bebida combinada con gomitas se ha convertido en un clásico para muchos, y aprovechando esa oportunidad del mercado, Mountain Dew acaba de lanzar una bebida audaz y refrescante con un toque cítrico en colaboración con Trolli, un caramelo de goma con una mezcla ácida característica para dar paso a: Mountain Dew® x Trolli® Mango Pineapple Punch™.

El producto fue creado para atender las tendencias de los fanáticos por sabores frutales con un toque picante y una mezcla tropical con especias en una nueva bebida de edición limitada.

Sabores intensos y agridulces que marcan tendencia

En un mercado donde las combinaciones a sabores fuertes marcan la pauta, nacen productos que experimentan con combinaciones agridulces, como el Mountain Dew® x Trolli® Mango Pineapple Punch.

Esta bebida combina la sensación de un refresco efervescente con notas de mango, piña y fresa con Trolli Spicy Crawlers, para darle un toque de sabores picantes y dulces en cada bocado y sorbo.

El vicepresidente de marketing de Mountain Dew en PepsiCo Beverages US, Michael Smith, explica que gracias a la receptividad de la colaboración entre ambas marcas el año pasado: “Este año, llevamos esa idea aún más lejos con un toque de sabor agridulce que aprovecha una tendencia creciente entre los consumidores, a la vez que ofrece la experiencia audaz y única que los fans esperan de ambas marcas”.

El Mountain Dew® x Trolli® Cherry Lemon™ debutó el año pasado y se convirtió en uno de los productos de mayor venta de la línea Mountain Dew.

Por su parte, el director de marketing de Trolli, Chad Womack, explica que esta colaboración “permite a los fans saborear nuestra gomita masticable en una experiencia refrescante, dulce y picante a la vez”.

Lo que debes saber de este lanzamiento

Kits exclusivos en Walmart de Mountain Dew x Trolli con la versión Zero Sugar y gomitas masticables. Crédito: PepsiCo | Cortesía

Dónde encontrar las latas (12 oz) y botellas (20 oz): En tiendas minoristas de EE. UU.

En tiendas minoristas de EE. UU. Disponibilidad en Pizza Hut: Las botellas regulares de 20 oz están disponibles en los locales participantes en todo el país hasta el mes de octubre.

Las botellas regulares de 20 oz están disponibles en los locales participantes en todo el país hasta el mes de octubre. Kits de edición limitada: Disponibles exclusivamente en Walmart.com a partir del 24 de agosto, hasta agotar existencias.

¿Qué incluye el kit?

Una botella de Mountain Dew® x Trolli® Mango Pineapple Punch

Una versión Zero Sugar

Una bolsa de Trolli Spicy Crawlers® de 12 oz

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