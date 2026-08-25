Dunkin regala un millón de bebidas gratis este 25 de agosto

El otoño llegó a Dunkin con una nueva línea de bebidas con sabor a especias de calabaza típicas de la temporada de otoño, y para celebrarlo, a partir de las 12 del mediodía de este 25 de agosto estará regalando un millón de bebidas especiales y café helado.

Un millón de cafés especiales y bebidas heladas para todos los miembros de su programa de recompensa de los martes.

Aunque hasta la madrugada de este 25 de agosto Dunkin no había anunciado el código para acceder a esta oferta, el sitio Readysetgwinnett ofreció la primicia, una campaña de que la marca ya ha usado anteriormente.

No es la primera vez que Dunkin hace un regalo de un millón de bebidas para sus clientes habituales, ya que durante el año ha sorprendido regalando café y diversas bebidas de su menú.

Paso a paso para conseguir tu bebida gratis en Dunkin

Si eres amante del café y de las sorpresas de temporada, estos son los pasos que debes seguin para aprovechar la promoción de hoy:

1. Revisa que tu membresía esté activa

Lo primero que debes hacer es asegurarte de estar registrado en el programa gratuito Dunkin’ Rewards desde la aplicación móvil. Si aún no tienes cuenta, descárgala y créate un perfil antes del mediodía.

2. Sigue de cerca las redes sociales de la marca

Mantente alerta a las notificaciones activas en el Instagram oficial de Dunkin .

oficial de . Revisa detalladamente sus Stories y publicaciones principales alrededor de las 12 p. m. EST (11 a. m. CDT), ya que será en ese momento cuando publiquen el código promocional secreto.

3. Copia e ingresa el código en la app

Apenas veas el código, abre la aplicación de Dunkin .

. Dirígete directamente a la sección de Ofertas y Recompensas (Offers & Rewards).

(Offers & Rewards). Ingresa el código antes de que se agote el límite para el primer millón de clientes.

4. Canjea tu bebida favorita

Una vez que reclames la oferta con éxito, podrás elegir entre una gran variedad de opciones participantes, como una bebida especial de temporada, un espresso , un latte , un cold brew o un Shakin’ Espresso .

de temporada, un , un , un o un . Visita tu establecimiento participante más cercano para disfrutarla.

Nota importante: La promoción es por orden de llegada hasta alcanzar el millón de canjes, y tendrás tiempo de canjear tu bebida gratis hasta el domingo 30 de agosto (o hasta agotar existencias).

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