Directores ejecutivos de EE.UU. ganaron 312 veces más que sus trabajadores en 2025

Un director ejecutivo del S&P 500 ganó en promedio $22.8 millones en 2025, mientras el trabajador mediano ganó 312 veces menos: por cada dólar que recibió un trabajador típico, el CEO obtuvo 312, según el reporte ‘Executive Paywatch’ divulgado este jueves 13 de agosto por la federación sindical AFL-CIO. La fuente advierte que el salario mediano estadounidense en 2024 fue de $49,500.

La brecha se amplió frente a 2024, cuando la proporción era de 285 a 1, e indica que la compensación de los principales ejecutivos crece mucho más rápido que los salarios de los trabajadores en las grandes corporaciones estadounidenses.

La preocupante proporción de la desigualdad: 312 a 1

De acuerdo con el AFL-CIO, excluyendo el paquete de compensación extraordinario de Elon Musk en Tesla, el pago promedio de los directores ejecutivos del S&P 500 subió 21%, de $18.9 millones en 2024 a $22.8 millones en 2025. Al incluir a Musk en el cálculo, cuyo paquete en Tesla alcanzó los $158,000 millones, el promedio de compensación ejecutiva se dispara a $340.1 millones, un incremento de aproximadamente 1,700% respecto al año previo.

“Como se muestra en nuestro más reciente reporte Paywatch, la compensación ejecutiva ha alcanzado un nuevo y vergonzoso máximo“, sostuvo Fred Redmond, secretario-tesorero de la AFL-CIO, en un comunicado. El propio reporte subraya que “la mayoría de los directores ejecutivos del S&P 500 ganó más en un solo día de lo que el trabajador estadounidense mediano ganó en todo un año“.

Lo que significa esta brecha salarial para el trabajador promedio

Según los datos oficiales de la AFL-CIO correspondientes a 2024, la última cifra comparable disponible por trabajador, un empleado mediano habría tenido que empezar a laborar en el año 1740 para acumular lo que un director ejecutivo recibió en un solo ejercicio fiscal. Con la ampliación de la brecha a 312 a 1 en 2025, esa brecha se profundiza aún más para millones de trabajadores hispanos que sostienen la economía cotidiana del país.

El reporte detalla que el sector manufacturero fue el que registró la mayor disparidad: los ejecutivos ganaron en promedio $696 millones al año, mientras el trabajador típico de esa industria recibió apenas $93,000.

En el sector de artes, entretenimiento y recreación, los ejecutivos cobraron más de $24 millones frente a los $24,850 anuales del empleado mediano, y en servicios educativos el promedio ejecutivo llegó a $50 millones contra menos de $58,000 para los trabajadores.

El caso extremo: Musk y los 2.5 millones de veces

El reporte destacó el caso de Elon Musk como el más preocupante de esta brecha salarial. Musk recibió el salario anual del trabajador mediano de Tesla cada 4.23 segundos, menos tiempo del que toma leer esta frase. En términos de proporción, la compensación total de Musk en Tesla equivalió a 2 millones 522 mil 203 veces el pago del empleado mediano de esa compañía en 2025. El ratio promedio del S&P 500, incluyendo a Musk, fue de 5,387 a 1 en 2025.

“Excesiva compensación ejecutiva contribuye a la creciente desigualdad económica”, advierte AFL-CIO. “Crea el riesgo de que los directores ejecutivos tomen decisiones de corto plazo para maximizar su propio pago, incluso si eso perjudica la salud a largo plazo de la compañía. Y es simplemente injusto para los trabajadores cuya labor genera las ganancias que estos ejecutivos capitalizan”, añade el reporte.

¿Qué puede hacer el trabajador para reducir esta brecha salarial?

Para los trabajadores promedio que sienten el impacto directo de esta disparidad y buscan acceder a un mejor sueldo, los especialistas laborales recomiendan revisar si su empresa cotiza en bolsa y consultar el ratio de pago ejecutivo publicado en la herramienta pública de la AFL-CIO antes de negociar salario o beneficios.

Organizarse en sindicatos, como lo hacen actualmente los trabajadores de Starbucks a través de Starbucks Workers United, es otra alternativa que recomiendan los analistas como mecanismo real para equilibrar la balanza entre ejecutivos y empleados.

Sobre los riesgos que esta brecha significa, Redmond fue enfático: “Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo. Donald Trump acumuló más de $2,200 millones desde la elección de 2024. Mientras tanto, los trabajadores estadounidenses luchan por alimentar a sus hijos y pagar la factura eléctrica. Pero hay una mejor economía que podemos construir para la gente trabajadora”.

Otros datos que agravan el panorama económico

El reporte también documenta que 16% de los adultos no puede pagar todas sus cuentas en su totalidad, 26% ha dejado de recibir atención médica por su costo y 23% de los inquilinos se atrasó en el pago de renta durante el último año. Estos números contrastan de forma directa cómo sus salarios están perdiendo competitividad mientras crece de manera explosiva la compensación ejecutiva reportada en el mismo estudio.

Adicionalmente, la AFL-CIO calculó que gracias a la reforma fiscal republicana ‘One Big Beautiful Bill Act’, el director ejecutivo promedio del S&P 500 disfrutará de un recorte de impuestos de $489,118, una cifra 639 veces mayor que el ahorro fiscal que recibirá el trabajador mediano estadounidense, estimado en apenas $765.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la brecha salarial entre CEOS y trabajadores promedio

¿Qué significa exactamente la relación de pago 312 a 1?

Significa que, en promedio, un director ejecutivo de una empresa del S&P 500 ganó 312 veces más dinero que el trabajador mediano de esa misma compañía durante 2025, según la AFL-CIO.

¿Cuánto ganó en promedio un director ejecutivo en 2025?

Excluyendo el paquete extraordinario de Elon Musk en Tesla, el promedio fue de $22.8 millones en compensación total, un aumento de 21% frente a los $18.9 millones registrados en 2024.

¿Por qué se excluye a Elon Musk de algunos cálculos?

Porque su paquete de compensación en Tesla, valuado en $158,000 millones, es tan desproporcionado que distorsiona el promedio general; al incluirlo, la cifra promedio salta a $340.1 millones por ejecutivo.

¿Qué sector tiene la mayor brecha salarial entre ejecutivos y trabajadores?

Según el reporte, el sector manufacturero mostró la brecha más amplia en 2025, con ejecutivos ganando cerca de $696 millones frente a los $93,000 del trabajador promedio.

¿Esta tendencia afecta directamente a los trabajadores hispanos?

Sí, muchos están empleados en los sectores de manufactura, hostelería y comercio minorista, industrias donde el informe documenta algunas de las mayores disparidades salariales.

¿Hay alguna herramienta pública para consultar la brecha salarial de una empresa específica?

Sí, la AFL-CIO mantiene una base de datos pública llamada Executive Paywatch donde se puede buscar por nombre de empresa o símbolo bursátil para conocer el ratio de pago ejecutivo.

Conclusión

El salto de 285 a 312 en apenas un año sugiere que la brecha salarial entre directivos y empleados no solo persiste, sino que se acelera, impulsada por paquetes de compensación cada vez más atados a acciones y bonos extraordinarios como el de Musk.

Si esta tendencia continúa, los trabajadores en sectores de bajos salarios podrían enfrentar una presión aún mayor sobre su poder adquisitivo mientras las juntas corporativas siguen premiando a sus ejecutivos con cifras récord, un escenario que analistas laborales advierten podría intensificar los movimientos sindicales en los próximos años.

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