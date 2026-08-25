Celebridades lamentan la muerte de Dolly Parton y honran su legado: “Ella trajo luz al mundo”

Decenas de celebridades lamentaron la muerte de la estrella de la música country Dolly Parton, cuya muerte se anunció este martes 25 de agosto a través de un comunicado en video difundido por su sobrino Bryan Seaver.

Actores y músicos reaccionaron a la muerte de Dolly Parton, quien en vida fue una de las artistas más importantes de la música estadounidense con un invaluable legado musical.

La actriz Jamie Lee Curtis lamentó la muerte de Dolly Parton, a quien calificó como “un gran ejemplo para todos nosotros”. “Dicen que no debes conocer a tus héroes. Se equivocaban con ella. Su valentía al reconocer que era más de lo que otros creían —y al comprender que necesitaba romper con el pasado para emprender nuevos proyectos y explorar nuevas posibilidades— la llevó a escribir “I Will Always Love You”; fue su manera de expresar gratitud y afecto, sin dejar de avanzar”, escribió en sus redes sociales junto con una foto con Parton.

La cantante Kelly Clarkson recordó la cálida personalidad de Dolly Parton. “Dolly Parton tenía la habilidad de hacer que todos se sintieran especiales, vistos y bienvenidos, como si fueran viejos amigos. Extrañaré su corazón y su voz, como seguramente lo harán millones. Qué don y talento tan increíble tenía y sigue teniendo, con un catálogo artístico asombroso que nos ha dejado a todos”, publicó Clarkson en Instagram.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, recordó que Parton pasó su vida recordando “lo que significa liderar con amor”.

“Lauren y yo estamos profundamente agradecidos de haberla conocido. Ella elevaba el ánimo de todos con su música, su generosidad y su alegría. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todas las personas a quienes llegó su influencia”, dijo Bezos.

Kelly Osbourne, hija del legendario músico Ozzy Osbourne, resaltó la manera en la que Parton abrió paso a las mujeres en la música. “Dolly, gracias por abrir camino. No solo para las mujeres en la música, sino para que las mujeres de todas partes sean ellas mismas sin complejos. Nos demostraste que podíamos ser ambiciosas y amables, fuertes y sensibles, valientes y auténticas”.

Donatella Versace, directora creativa de Versace, calificó a Parton como una “verdadera leyenda de la música”. “El mundo ha perdido a una de las almas más bondadosas y generosas, a la mejor narradora de historias y a una verdadera leyenda de la música. Tantas vidas mejoraron gracias a ti. Gracias, Dolly, por todo”.

La presentadora Oprah Winfrey recordó la generosidad y la gran vida que tuvo Dolly Parton. “Esta chica de las Montañas Humeantes de Tennessee soñó con una vida y luego vivió una existencia más grandiosa de lo que jamás hubiera imaginado, entregándose a los demás con enorme generosidad, tanto de formas que vimos como de otras que no. No hay nadie como ella. Ella trajo luz al mundo, y todos somos mejores gracias a que estuvo aquí. Que Dios te bendiga, Dolly; te has ganado tus alas”, escribió.



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