John Leguízamo será homenajeado en los premios de la Crítica de Hollywood

El actor colombiano John Leguízamo sigue cosechando éxitos en la máxima industria del cine y este martes se anunció que será homenajeado junto a otras grandes estrellas en la gala de los premios de la Crítica de Hollywood.

Estos galardones, que reconocen el talento del cine y la televisión, celebrarán su sexta edición el próximo 2 de octubre en la ciudad de Beverly Hills y sirven de preámbulo para lo que podrían ser algunos de los galardones que se otorgarán en los Premios de la Academia de los Oscar.

John Leguízamo será premiado por su trayectoria

Leguízamo recibirá el galardón a trayectoria profesional, en reconocimiento a las más de cuatro décadas de trabajo que le han valido un Emmy y un Tony y que incluyen recientemente su participación en la aclamada “The Odyssey” (“La Odisea”), de Christopher Nolan, que significó un éxito superlativo a nivel global.

En su carrera, la característica principal es la diversidad porque se ha adaptado a distintos personajes, siendo considerado también un comediante y amante de las tablas por su trabajo autobiográfico con varias obras teatrales que presentó en Broadway. De hecho, el premio Emmy que ganó fue gracias a una obra teatral: Spic-O-Rama, Freak (1998).

Otras figuras que serán galardonadas

Entre los otros actores que tuvieron proyectos y participaciones bien vistas por parte de los especialistas, sobresalen: Inde Navarrete (Mejor Actriz Revelación), James Ortiz (Galardón a la Innovación) y Aimee Carrero (Mejor Actriz de Reparto).

Mientras que, por parte de los protagonistas que están detrás de cámara en todo el proceso creativo, los más sobresalientes son los creadores de una de las cintas más alabadas del Festival de Cannes, “La Bola Negra”, Javier Ambrossi y Javier Calvo, también llamados simplemente “Los Javis”, quienes obtendrán el reconocimiento de Mejor Dirección.

Asimismo, Beth de Araújo recibirá el premio de Directora Revelación y el productor brasileño Rodrigo Teixeira también será galardonado.

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