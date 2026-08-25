Más de 60 jeringas llegan a una playa de Nueva Jersey y obligan a cerrar el agua a los bañistas

Un fin de semana de verano en el Jersey Shore terminó convertido en una escena desconcertante para los visitantes de Manasquan Beach, en el condado de Monmouth, Nueva Jersey, después de que docenas de jeringas y una gran cantidad de residuos domésticos aparecieran en la orilla de la playa. El hallazgo llevó a las autoridades a prohibir temporalmente la entrada al agua.

De acuerdo con información publicada por CBS News, el material fue descubierto el pasado sábado, cuando los bañistas encontraron basura acumulada cerca de la línea costera. Entre los desperdicios había jeringas, tapas, émbolos y otros objetos plásticos. Las autoridades calculan que fueron recogidas alrededor de 60 jeringas, aunque algunos residentes describieron una cantidad mucho mayor de fragmentos de plástico esparcidos por la playa.

¿De dónde llegaron las jeringas a la playa?

La explicación preliminar apunta a las fuertes lluvias registradas durante los días anteriores. De acuerdo con información atribuida al Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP), los aguaceros provocaron desbordes del sistema de alcantarillado, que habrían transportado los residuos hasta el litoral, algo que ya se vio en semanas anteriores en playas de Nueva York.

El hecho resultó especialmente llamativo porque entre los objetos encontrados había jeringas utilizadas para insulina, además de otros desechos que normalmente se encuentran en hogares. Sin embargo, las autoridades todavía no han determinado con precisión el origen de los materiales ni cómo terminaron en el océano.

Nueva Jersey mantiene un sistema estatal de vigilancia de las condiciones de sus playas y aguas costeras. El portal oficial del NJDEP registra diariamente el estado de los puntos de monitoreo y permite identificar cierres, avisos y revisiones temporales.

Mientras los equipos retiraban los residuos, la playa siguió abierta, pero nadie podía nadar. Los responsables de seguridad decidieron esperar antes de permitir nuevamente el acceso al mar y establecieron que debían completarse 2 ciclos de marea alta para evaluar si había más objetos peligrosos en la zona.

La medida buscaba reducir el riesgo de que una jeringa u otro elemento contaminante permaneciera oculto entre las olas o sobre la arena. En una playa concurrida, un objeto pequeño y difícil de distinguir puede convertirse en un peligro considerable, particularmente para niños que juegan cerca del agua.

Tras una nueva inspección realizada el domingo por la mañana, funcionarios ambientales y de salud del condado determinaron que el sector era seguro y autorizaron nuevamente ingresar al agua. Los salvavidas, además, quedaron encargados de vigilar la zona y reportar cualquier nuevo hallazgo.

Residentes cuestionan la reapertura

Aunque las autoridades consideraron que el área podía volver a utilizarse, algunos residentes expresaron dudas sobre la rapidez de la decisión. Hubo quienes aseguraron que todavía encontraron objetos preocupantes después de la reapertura, entre ellos jeringas, émbolos, tapas y pequeñas bolsas de plástico.

Para otros habitantes, el problema no fue únicamente la presencia de material médico. La enorme cantidad de basura acumulada también generó preocupación por el estado del agua y por la posibilidad de que nuevos residuos aparecieran con las siguientes mareas.

A pesar de las inquietudes, funcionarios locales señalaron que no existen indicios de que Manasquan enfrente un problema permanente de contaminación. El material habría sido desplazado hacia la costa por las condiciones meteorológicas y las corrientes, y posteriormente retirado por los equipos de limpieza.

La situación también pone de relieve un problema menos visible de las tormentas intensas: los desbordes de aguas residuales pueden arrastrar residuos urbanos hacia ríos, bahías y zonas costeras. Por eso, después de lluvias abundantes, las condiciones del agua pueden requerir controles adicionales antes de que los bañistas regresen.

El caso ocurrió en plena temporada de verano, cuando las playas de Nueva Jersey reciben a miles de visitantes. De hecho, el estado informó al inicio de la temporada que sus playas costeras se encontraban en buenas condiciones y mantiene programas de vigilancia durante los meses de mayor actividad.

Por ahora, Manasquan Beach permanece bajo vigilancia de los equipos locales y los salvavidas.

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