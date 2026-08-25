NYPD investiga a tres hombres captados saliendo de una alcantarilla cerca de Penn Station

La Policía de Nueva York investiga a tres hombres que fueron captados por cámaras de vigilancia mientras salían de una alcantarilla cerca de Penn Station, en Manhattan, durante la madrugada del 18 de agosto.

Imágenes muestran a los individuos emergiendo alrededor de las 4:00 a.m. por una alcantarilla ubicada en la Séptima Avenida, cerca de la calle 32, informó ABC News. Los tres llevaban overoles y linternas frontales, por lo que los detectives buscan determinar qué hacían dentro del sistema de alcantarillado.

Detectives citados por el medio indicaron que creen que muchos de los individuos captados ingresando o saliendo de las alcantarillas en hechos pasados son inmigrantes que estarían buscando objetos de valor entre los desechos.

Los investigadores también señalaron a Venezuela y otros países como lugares donde existiría una cultura de recolección de objetos aprovechables, una práctica que habría llegado a Nueva York en medio del aumento de la migración desde 2022.

El caso más reciente forma parte de una serie de incidentes similares registrados durante los últimos meses. A principios del verano, cámaras captaron a grupos de personas saliendo de alcantarillas en Brooklyn y Queens.

Cuatro personas fueron detenidas en incidentes ocurridos en mayo en Williamsburg y Gravesend, Brooklyn, indicó ABC News. Los detectives indicaron que los detenidos dijeron que buscaban objetos de valor entre la basura.

En Queens también se registró al menos otro episodio que terminó con una detención, aunque finalmente no se presentaron cargos. En algunos de los casos investigados, los sospechosos fueron acusados de delitos menores que posteriormente fueron desestimados por tratarse de infractores primerizos, mientras que otros procesos fueron rechazados.

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva York aseguró que inspeccionó las alcantarillas relacionadas con los incidentes y no encontró amenazas para la infraestructura.

“Entrar en el sistema de alcantarillado es ilegal y extremadamente peligroso”, advirtió un portavoz del DEP, citado por el medio. La agencia señaló asimismo que estos espacios pueden contener gases tóxicos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgo de inundaciones y áreas confinadas.

El DEP pidió al público no ingresar a tuberías, desagües, alcantarillas, pozos de registro ni emisarios submarinos debido a los riesgos asociados.

Matt McCann, un trabajador de la construcción de la zona citado por ABC News, dijo que ya había visto anteriormente a personas ingresar a las alcantarillas. Relató que algunos utilizaban botas de agua y linternas similares a las de los mineros.

La red de alcantarillado de Nueva York comprende más de 7,400 millas de tuberías para aguas residuales y pluviales, algunas de ellas construidas desde el siglo XIX.

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