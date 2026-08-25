Organizaciones de la diáspora convocan a conversatorios en 6 ciudades de EE.UU. contra megaproyecto Esencia en Cabo Rojo, P.R.

NUEVA YORK – Este martes en el Taller Puertorriqueño, en Philadelphia (Pennsylvania), se realizará el segundo conversatorio de la diáspora sobre el megaproyecto de lujo Esencia en las costas de Cabo Rojo.

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El evento, que inicia a las 6 p.m., es parte de una serie de encuentros liderados por la organización progresista La Brega y Fuerza, con sede en NY, que se extenderá por seis ciudades de Estados Unidos.

La jornada de discusión inició este lunes con una actividad en El Puente, en Williamsburg, Brooklyn.

Según un comunicado del grupo divulgado ayer, a la iniciativa se unió Climate Trace Puerto Rico, entre otras organizaciones aliadas en el noreste del país.

La gira, denominada “Defend Puerto Rico” (Defiende Puerto Rico) consiste en encuentros comunitarios para reunir a la diáspora puertorriqueña y a organizadores con el fin de fortalecer vínculos y fomentar la solidaridad en torno a temas que afectan a los puertorriqueños dentro y fuera como es el caso de Esencia.

Defiende a Cabo Rojo es la coalición que convocó a una marcha el domingo contra el desarrollo de 2,000 acres propuesto para este pueblo del suroeste.

Miles de personas expresaron su rechazo al proyecto de Reuben Brothers y Three Rules Capital por rezones que van desde su impacto en los ecosistemas sensibles de la zona, un potencial agravamiento en la crisis de agua, la incapacidad de manejar efectivamente las toneladas de desperdicios sólidos que generaría y el temor al desplazamiento de locales.

Para La Brega y Fuerza, la manifestación del fin de semana envió un mensaje claro de que “la comunidad puertorriqueña no confía en que su gobierno proteja a la isla de la codicia y los intereses corporativos”.

“Cabo Rojo no fue el único lugar donde la gente salió a las calles. En toda la isla, la ciudadanía se organiza y moviliza en respuesta a la creciente crisis del agua y de la infraestructura. La Unión Independiente Auténtica (UIA), que representa a los trabajadores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA), ha estado luchando por los empleados que mantienen el sistema hídrico de la isla y recientemente aprobó una votación a favor de la huelga”, destacó el parte de prensa de la entidad.

La ONG resaltó otra protesta el sábado pasado en el exterior del hotel Caribe Hilton donde la gobernadora Jenniffer González encabezaba una actividad de recolección de fondos. La más reciente le siguió a otra similar el 15 de agosto en Fairmont El San Juan Hotel, donde también llegaron manifestantes. Ese evento se dio en la coyuntura del cumpleaños número 50 de la mandataria.

Los opositores cuestionaron que González estuviera celebrando y haciendo campaña mientras miles de residentes en la zona metropolitana permanecen bajo racionamiento de agua por la sequía y la escasez.

“Lo que presenciamos aquí es la lucha constante de los puertorriqueños por el derecho a sus propias tierras, playas y recursos naturales. Esencia debe detenerse a toda costa, pues de construirse, el futuro de la isla quedará dictado por los ultrarricos, lo que agudizará la desigualdad imperante hasta niveles irreversibles”, concluyó Camille Rivera, fundadora de La Brega y Fuerza.

Conversatorios de la diáspora puertorriqueña:

Martes, Agosto 25

Taller Puertorriqueño, Philadelphia, PA

6:00 PM

Miércoles, Agosto 26

Greenspace Studio, Union, NJ

6:00 PM

Jueves, Agosto 27

People’s Church, East Harlem, NY

1:00 PM

Viernes, Agosto 28

Boston Center for the Arts, Boston, MA

7:00 PM

Lunes, Agosto 31

Hartford Public Library, Hartford, CT

5: 30 PM

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