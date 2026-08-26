Cómo preparar el té de guanábana: aliado en la salud vascular y mejora del sueño

La hoja de guanábana es reconocida por sus potentes propiedades antioxidantes. El naturópata Agustín Landívar destaca su capacidad para limpiar la sangre, contribuyendo a una salud vascular óptima y ayudando en la recuperación de diversas enfermedades.

La hoja de guanábana (Annona muricata) es un ejemplo de la sabiduría de la medicina tradicional respaldado por la ciencia moderna. Las hojas de este árbol son un recurso fitoterapéutico con un potencial inmenso, respaldado por una larga historia de uso y evidencia preclínica.

El naturópata, acupunturista y médico convencional Agustín Landívar explica que la hoja de guanábana es un gran antioxidante, lo que “ayuda a limpiar nuestra sangre para que podamos tener una buena salud vascular y esa sangre pueda ayudar a curarnos de las enfermedades que tenemos”.

El poder antioxidante de la hoja de guanábana evita el estrés oxidativo celular. Además, contiene ácido hexónico, ácido octanoico, ácido butírico y linalol, que previenen que las moléculas grandes de nuestras células se dañen, se rompan y terminen generando cáncer.

Un té para dormir mejor

Un estudio publicado por myhealthcare revela que, en pruebas realizadas con animales, los extractos de hojas de Annona muricata demostraron tener efectos sedantes y ansiolíticos, con posible participación de vías GABAérgicas y serotoninérgicas.

Por lo que puede ayudar a relajar el sistema nervioso central y a conciliar el sueño para un descanso reparador.

Alivio para los problemas digestivos y la gastritis

Las hojas de guanábana se han usado como remedio casero para evitar los problemas digestivos, como gastritis, mala absorción intestinal, mala digestión, gases e hinchazones.

Una digestión ligera evita la pesadez a la hora de dormir.

Corazón sano, presión controlada y el mito de las gotas

Acompañar las comidas con una taza de infusión de té de hojas de guanábana ayuda a controlar la hipertensión y los problemas del corazón que están vinculados con los consumos de grasa, con el azúcar, con la diabetes, con los lípidos. La hoja de guanábana ayuda a equilibrar la grasa, el azúcar, la circulación y mucho más en el corazón.

Té o infusión

Taza de té de guanábana, una bebida natural que ayuda en la regeneración celular y el control de la glucosa. Crédito: Shutterstock

Ingredientes:

1 litro de agua

3 a 5 hojas de guanábana (o el equivalente a una cucharada en polvo).

Modo de preparación:

Llevar el agua a ebullición, lavar las hojas y añadirlas.

Tapar y dejar hervir a fuego lento durante 5 a 10 minutos.

Retirar, reposar otros 5 a 10 minutos, colar y beber.

La recomendación de los naturópatas es una taza de 200 a 250 ml, de una a tres veces al día, preferiblemente después de las comidas. No se recomienda su consumo continuo por periodos superiores a 30 días sin descanso.

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