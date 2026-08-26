Labor Day 2026: cuándo es el próximo feriado en Estados Unidos

De acuerdo con el calendario oficial de días festivos federales, el próximo feriado en Estados Unidos es el 7 de septiembre: Labor Day o Día del Trabajo.

Para la gran mayoría de estadounidenses, este festivo representará un día de descanso, reuniones familiares, viajes y actividades al aire libre. Sin embargo, al tratarse de un feriado federal, también habrá cambios en el funcionamiento de algunas instituciones, como los bancos, y servicios públicos.

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¿Qué estará cerrado durante Labor Day?

Oficinas federales y el Servicio Postal

Durante Labor Day se produce el cierre de numerosas oficinas del gobierno federal. Los empleados federales que normalmente trabajan de lunes a viernes tendrán el lunes 7 de septiembre como día festivo.

También cerrarán las oficinas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), tal como estipula en su sitio web. Esto significa que habrá modificaciones en la atención y en las operaciones habituales de correo.

En consecuencia, quienes necesiten enviar documentos, recoger determinados servicios postales o realizar trámites presenciales deberían hacerlo antes del feriado o esperar hasta el siguiente día laborable.

Entidades bancarias

La mayoría de las sucursales bancarias permanecerán cerradas, ya que Labor Day forma parte del calendario de feriados observado por el sistema financiero estadounidense.

Sin embargo, los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y las plataformas de banca en línea normalmente continuarán disponibles, aunque algunas operaciones pueden procesarse hasta el siguiente día hábil.

Si necesitas realizar un depósito, retirar efectivo en una sucursal, gestionar un documento bancario o completar una operación que requiera atención presencial, conviene hacerlo antes del lunes.

Supermercados, restaurantes y tiendas

Generalmente, aquí existe una diferencia importante entre un feriado federal y un cierre obligatorio para todas las empresas.

Labor Day es un feriado federal, pero las compañías privadas no están obligadas en general a cerrar sus puertas. Cada empresa establece sus propios horarios y políticas para sus empleados.

Por esta razón, muchas tiendas, supermercados, restaurantes, gasolineras y otros establecimientos comerciales pueden permanecer abiertos durante el lunes 7 de septiembre. Algunos incluso pueden modificar sus horarios o lanzar promociones especiales relacionadas con el fin del verano.

Lo mismo ocurre con otros servicios privados: no existe una regla federal que obligue a todos los negocios a suspender sus operaciones durante Labor Day.

Asimismo, los aeropuertos, aerolíneas, restaurantes, hoteles, estaciones de servicio y numerosas compañías privadas continuarán trabajando, aunque pueden aplicar horarios especiales.

Después de Labor Day, el siguiente feriado federal del calendario será Columbus Day, el lunes 12 de octubre. Apúntalo en el calendario.

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