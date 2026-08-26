Megaoperativo coordinado desde Florida logra el rescate de más de cien niños víctimas de trata

Las autoridades de Florida rescataron a 163 menores desaparecidos o en riesgo de trata y otros abusos, y arrestaron a tres sospechosos en una masiva operación internacional que se extendió a más de una decena de países, incluidos Colombia, España o México.

El operativo ‘Escudo Estatal’ duró cinco días en los que las autoridades identificaron, localizaron y recuperaron niños de entre 2 meses y 17 años de edad, muchos de los cuales “habían sufrido diversos grados de abuso, negligencia, explotación o exposición a otras actividades delictivas, incluida la trata de personas”, informó este martes en un comunicado la oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier.

Además de los 163 niños rescatados en Florida, el comunicado también señaló que la operación se había extendido a otras regiones de Estados Unidos como Alabama, California, Ohio, Nueva York, Carolina del Norte, Puerto Rico y Tennessee.

También se realizaron rescates en Brasil, Canadá, Colombia, Dominica, Finlandia, Ghana, Guatemala, Italia, Jamaica, México, España y Taiwán, aunque la oficina no precisó la cifra.

“Los niños rescatados fueron trasladados de forma segura por las fuerzas del orden locales a centros de recuperación designados, donde recibieron apoyo de servicios sociales, profesionales de bienestar infantil, personal médico, defensores de víctimas y otros recursos centrados en la infancia”, aclaró la nota.

Un total de tres personas fueron arrestadas hasta la fecha, aunque la oficina del Fiscal General de Florida avisó que “se prevén más detenciones en los próximos días”.

Entre los arrestados figuran un acusado de tres cargos de actos lascivos con un menor y con una orden de arresto por interferencia en la custodia de un menor; otro acusado por agresión lasciva contra una víctima de entre 12 y 16 años; y uno por interferencia en un caso de custodia de menores y resistencia a la autoridad sin violencia.

Esta macrooperación ocurre casi un año después de que Florida rescatara a 122 menores en otro operativo similar, en el que seis personas resultaron arrestadas.

Más de 460,000 niños desaparecen cada año en promedio en Estados Unidos, aunque la mayoría se encuentran, y uno de cada siete menores de edad que huyen a las calles fue víctima de tráfico sexual, según el National Protection Task Force (Grupo de Trabajo Nacional para la Protección de la Infancia).

Con información de EFE

Sigue leyendo:

• Mujer latina murió salvando a niña de ahogarse en río en NJ

• Video: rescate milagroso en aguas congeladas en Queens, Nueva York luego de muerte de bombero en NJ

• Susto y milagro navideño: niño rescatado de lago congelado en Nueva York