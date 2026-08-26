Nueva York dará mochilas y útiles escolares gratis en septiembre: dónde y cuándo retirarlos

Las familias de Nueva York tendrán una nueva oportunidad en septiembre para conseguir mochilas y útiles escolares gratis. El Departamento de Probation de la ciudad anunció una jornada de distribución en Queens como parte de una iniciativa destinada a ayudar a los estudiantes con los gastos del regreso a clases.

La entrega completa una serie de ediciones anteriores y será el sábado 12 de septiembre de 2026, apenas dos días después del comienzo oficial de clases en las escuelas públicas de Nueva York, previsto para el jueves 10 de septiembre.

Dónde entregarán mochilas y útiles escolares gratis en Nueva York

La actividad forma parte del programa Neighborhood Opportunity Network (NeON) del Departamento de Probation de NYC, que organiza distribuciones gratuitas de materiales escolares en distintos puntos de la ciudad.

La fecha de septiembre será:

Día: sábado 12 de septiembre de 2026.

Horario: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Lugar: Thomas White Jr. Foundation Office.

Dirección: 162-04 Tuskegee Airmen Way, Jamaica, NY 11433, Queens.

La Ciudad informó que se entregarán mochilas y útiles escolares esenciales sin costo para estudiantes. Los artículos disponibles son limitados y serán distribuidos por orden de llegada, por lo que puede ser conveniente asistir temprano.

Quiénes pueden recibir los útiles escolares gratis

En la información oficial publicada para la jornada del 12 de septiembre, el Departamento de Probation señala que el programa está dirigido a estudiantes de la ciudad de Nueva York, pero no detalla requisitos de ingresos ni indica que sea necesario presentar una solicitud previa para esta fecha.

Tampoco especifica exactamente qué materiales contendrá cada mochila, más allá de señalar que se distribuirán útiles escolares esenciales.

La recomendación es revisar la información del programa NeON antes de acudir, ya que los suministros son limitados.

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Una ayuda para el regreso a clases en NYC

La jornada de Queens será la última fecha anunciada dentro de la actual campaña de distribución de NeON. Durante agosto, el programa organizó entregas similares en Brooklyn, Harlem, Staten Island y El Bronx.

La iniciativa coincide con el inicio del ciclo escolar 2026-2027 de NYC Public Schools, que comenzará el 10 de septiembre para los alumnos desde 3-K hasta 12° grado.

Para las familias que todavía necesiten completar la lista de materiales escolares, la actividad del 12 de septiembre representa una nueva posibilidad de conseguir parte de esos artículos sin costo y directamente a través de un programa de la Ciudad de Nueva York.

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