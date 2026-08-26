Prohibir la compra de refrescos con SNAP podría ahorrar $1,200 millones al año en gastos de salud

Las restricciones que impiden utilizar beneficios de SNAP para comprar refrescos y otras bebidas azucaradas ya están modificando los hábitos de consumo. Un nuevo estudio calcula que aplicar una prohibición similar en todo Estados Unidos podría generar beneficios netos de $1,200 millones al año, principalmente por menores gastos relacionados con obesidad y diabetes tipo 2.

Las compras de bebidas azucaradas cayeron 12.4%

Entre enero y junio de 2026, los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, redujeron 12.4% sus compras de bebidas azucaradas en los estados donde entraron en vigor nuevas restricciones, según un estudio de especialistas de la Universidad de Chicago, MIT y la Universidad de Stanford.

La disminución equivale aproximadamente a 34 latas de 12 onzas menos por persona al año.

Los investigadores analizaron las compras de 15,000 hogares inscritos en SNAP mediante datos de la firma Numerator y compararon el comportamiento de consumidores en estados con restricciones y estados sin ellas.

El análisis se concentró en los primeros 10 estados que aplicaron estas políticas durante la primera mitad de 2026.

“Una disminución del 12.4% es mayor de lo que la mayoría de los investigadores había pronosticado y, de hecho, mayor de lo que yo había pronosticado”, declaró a CBS News Hunt Allcott, economista de Stanford y coautor del estudio.

Otra investigación de expertos de las universidades de Iowa y Georgia encontró un resultado parecido: una reducción del 13% en las compras de refrescos.

Una prohibición nacional podría generar beneficios por $1,200 millones

A partir de modelos económicos, los investigadores estimaron que impedir en todo el país el uso de SNAP para comprar bebidas azucaradas podría generar beneficios netos de $1,200 millones anuales.

La mayor parte provendría de una reducción proyectada en los costos médicos relacionados con obesidad y diabetes tipo 2.

Sin embargo, Allcott advirtió que las prohibiciones parciales pueden limitar esos posibles beneficios.

En estados donde solo se restringieron ciertas bebidas, algunos beneficiarios sustituyeron los refrescos por productos como bebidas energéticas.

“Desde una perspectiva de salud, todas las bebidas azucaradas son malas, ¿verdad? Por eso, excluir solamente algunas bebidas azucaradas de SNAP probablemente no sea una buena idea. El efecto de sustitución elimina parte de los posibles beneficios para la salud”, señaló.

23 estados han recibido autorizaciones para imponer restricciones

El gobierno del presidente Donald Trump ha concedido autorizaciones a 23 estados para modificar qué productos pueden adquirirse con SNAP.

Ocho ya implementaron prohibiciones para artículos como refrescos y dulces, otros 10 avanzan en su aplicación y las medidas de cinco estados fueron bloqueadas por una decisión judicial en junio.

Las restricciones forman parte de la estrategia impulsada por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., dentro de la iniciativa Make America Healthy Again.

En mayo, casi 37 millones de estadounidenses recibían beneficios de SNAP. Durante 2026, el beneficio mensual promedio fue de $188, equivalente a $6.17 por día, según el Center on Budget and Policy Priorities.

Expertos también advierten sobre el estigma

El estudio detectó otra consecuencia. Una encuesta realizada en julio encontró que más beneficiarios dijeron sentirse juzgados al realizar compras con SNAP después de implementarse las restricciones.

“El estigma perjudica la salud, por lo que eso podría contrarrestar algunos de los beneficios calculados de reducir el consumo de refrescos”, dijo a CBS News Kate Bauer, especialista en ciencias de la nutrición de la Universidad de Michigan.

Gina Plata-Nino, directora de SNAP en Food Research & Action Center, también pidió cautela.

Señaló que una caída en las compras no necesariamente significa una reducción equivalente en el consumo y sostuvo que los posibles ahorros médicos deben interpretarse como proyecciones y no como resultados ya comprobados.

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